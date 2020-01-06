【嫁到這世界邊端】Nicole靠煮果醬抗抑鬱　全能媽媽創有溫度品牌

Nicole（黃婉秋），是《嫁到這世界邊端》的迷你版，從馬來西亞嫁到香港，雖然相距只有3.5小時機程，但在一個沒家人、沒朋友、沒事業的地方，那種陌生的孤獨感並沒兩樣。「世事好多嘢估唔到，可能來港後至知佢係癲佬，唔知架，無得計，當時只諗一個問題：『我愛唔愛佢？』愛，去非洲都跟。」 癲，原來不是丈夫，是她自己，「第一次做人阿媽，癲咗！」不但「癲」還患上抑鬱，是煮果醬令她走出陰霾，走出肥肥腫腫一星期不梳頭的日子。Nicole’s Kitchen，是她的第三個Baby，是一個令你感覺有溫度的香港品牌。不過，Nicole的夢想原來卻不在此。 攝影：龔嘉盛

2013年Nicole接下1000樽Rose Strawberry和藍莓草莓口味果醬的訂單，當時仍未有廠房，在家中自家手工製作，一個人一個月內完成產品。兩個兒子雖然仍未可幫忙，但已是Nicole最大的精神支柱。（被訪者提供）

Nicole開始煮果醬，全因大兒子對食物敏感，她成了緊張大師，每樣食物都看成分標籤，有沒有色素？有沒有添加劑？但無論如何都不及自己炮製安心。一瓶瓶的果醬，本來只是母親對兒子的關愛，但Nicole卻愈做愈認真，還在網上分享、出售，產後抑鬱也漸漸從切水果的專注、煮果醬的香味和看着泡泡噗噗噗的滾起當中療癒。

不過，真正令Nicole下定決心把果醬發展成自己事業，是兒子一句傷透心的話。

大兒子剛上小一，媽媽在學校當派飯義工，也趁機窺看兒子在校情況，一天，兒子突然跟她說：

媽咪，我OK呀！你返屋企啦！

Nicole故作冷靜應了一聲，轉身卻淚如雨下，才驚覺平常最愛黏在身旁的兒子已經長大，明白無論自己做得多好，適當時候還需放手。

無論有多忙，Nicole都不會忽略與家人相處的時間。在她心目中沒有東西可與兩個兒子相比，我問他倆的名字，她答：「寶寶，寶貝。」（被訪者提供）

Nicole嫁來香港之前，本就在越南指點江山，再上戰場，她也勇字當頭，2011年創立Nicole’s Kitchen，2015年跟誠品簽下合約，開了兩間門市、一間廠，由品牌設計、炮製食物、到包裝、送貨......等都扛在自己身上，當然還有丈夫並肩同行。但要維持一間廠的開支不容易，終於捱過了一年，她說肉體上的辛苦還可以，最辛苦的，卻是看不見未來，縱然不捨得，但仍忐忑應不應該續約？

以前我做決定，只需3秒或者3分鐘，但這次我用了3星期，結果決定執咗去！

這一年，錢沒賺到，卻賺了知名度，不做門市後，city'super便找她做上架，接着誠品生活、Sogo、一田、Green Common......Nicole’s Kitchen根本就從沒在市場消失，她的故事也愈來愈多人認識。

Nicole事事親力親為，工作如是，照顧孩子亦如是。

按圖看Nicole's Kitchen有什麼自家靚醬、果醬、果蜜茶，及其功效：

+ 6 + 5 + 4

Nicole，是馬來西亞華僑，在單親家庭中長大，有一個哥哥和一個弟弟，媽媽從來都把她當男孩子般看待，5年級便是個小幫廚，不僅照顧哥哥和弟弟，還要打理一個家，執屋煮飯一手包辦，媽媽不在家，肚餓就自己擔張櫈仔煮飯仔，自小已是個獨立能幹的女孩。二十出頭便應邀通過考試、訓練後，到越南當總經理，為日本集團在當地開設六間化妝美容店，之後又為6 Senses Resorts發展Spa，當老闆向她提出升職加薪，要把越南的Spa全交給她管理，這時，恰巧在當地認識的男友又來向她求婚，愛情至上，Nicole二話不說，補錢辭職，只花兩星期交接工作，連Farewell Party也沒有，便離開度過了7年最青春最寶貴時光的越南嫁來香港。

得到媽媽的真傳，小學五年級Nicole已是個小幫廚，甚有烹飪的天分，自家製手工果醬、無添加醬料，漸漸得到不少人認同。（受訪者提供）

對於香港，Nicole並非一無所知，甚至可說很熟悉，一切都是TVB劇集所賜，當年追劇是她的最大娛樂之一，但電視與現實是否一致，又是另一回事。

Nicole嫁給丈夫，踏進了一個大家庭，奶奶有九兄弟姊妹，幾十人的飯局經常在家中上演，囝囝的生日Party也動輒二三十人，但最難忘的，是七年前的60人家宴，幸好當年在越南訓練有素，三四百人的美容大會Nicole指揮若定，當然難不倒她。最難的她說是決定餐單，要顧及不同人的年齡、喜好、性別、時間...等，她帶領三位工人姐姐、十個爐頭，兩個廚房兩邊走（因和奶奶家相鄰），順利完成一場盛宴。

嫁進了一個大家庭，Nicole經常要預準二三十人的飯局。和奶奶家作毗鄰，中間有個小花園，六十的家晏也在這裡進行。（受訪者提供）

按圖看Nicole盛宴上的食物安排建議：

+ 4 + 3 + 2

烹飪，自小不是Nicole的專業，但在賣客家板麵的媽媽和經營大排檔的舅父熏陶下，底子打得好。去年書展Nicole還出版了她的處女作《東南亞經典惹味醬》，集合了25款醬料、36道菜式，都是來自她的家鄉馬來西亞的醬料，是對外婆、母親和舅父們的回憶。

Nicole與三舅父、三舅母在巴生大排檔。（受訪者提供）

Nicole’s Kitchen今年已經8歲了，出過五六十種產品，如今化繁為簡，分三大系列：法式手工果醬、住家靚醬和手工果蜜茶，食譜全是Nicole研發的心血，除了「豆豉蒜蓉辣椒醬」。因為這是她奶奶的自家秘方，她希望可以把這種家的味道跟其他人分享。

我好想做一個有溫度的香港手信品牌，讓收到的人感到溫暖，有種家的味道，而且無添加有益健康。

別看Nicole外表弱質纖纖、小鳥依人，誰知看到這女子拿起大鑊鏟炒辣椒，混醬，包裝、搬貨從來不錫身。她說，「我乜都唔叻，只係勤力，我老公都話我超級無敵咁勤力，因我係客家人，客家女人最勤力！」我也是客家人，原來真的有迹可尋。

不過，面前衝鋒陷陣、精通七種語言（馬拉話、英語、國語、廣東話、客家話、閩南話、越南話等）的女人，最大的理想原來不在「Kitchen」不在「商場」，而是「夢工場」電影。

大學修讀戲劇的她，自小便喜歡舞台表演、唱歌和做主持，未畢業已在電視台兼職做了三年主持，也因此而認識「伯樂」前往越南工作。「婚後，已沒再想做幕前了，但如有機會，仍想參與幕後製作，寫稿和做主持。」

每一個不同範疇、不同崗位的工作，Nicole都可輕鬆駕馭，唯獨「媽媽」這角色，最具挑戰。

因為你有幾多愛，便有幾多挑戰、幾多擔憂，有幾多期望便有幾多失望。做媽媽，冇一科可以學，不過，你天生就識，要一邊摸索，一邊撞板，一邊學習。但無論我畀幾多心機佢，都未必有回報。

這天，訪問期間，小兒子不時致電找媽媽，爸爸擋駕，原來因為當晚小兒子要吃他人生中的第一次木薯，非常緊張和雀躍，他先在網上找到食譜，要媽媽親自下廚蒸給他吃。對兒子的要求，Nicole從不馬虎，認真對待。

每次家中飯局都由Nicole來安排，她說自己最識「指揮」。（愛訪者提供）