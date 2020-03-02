【入廚貼士】手打蛋白霜2分鐘速成秘技　鬆軟奄列再變梳乎厘班戟

早前記者實試日本雞蛋達人的秘技，用一隻雞蛋做5厘米鬆軟厚奄列。當中只用2分鐘用手打起蛋白霜的招式使人獲益良多，記者依此法鑽研梳乎厘班戟，味道佳、做法易、外型不錯、成本低、留家也可享受幸福鬆軟班戟滋味。

文章連結︰【入廚貼士】1隻蛋變5厘米高鬆軟奄列 2秘技手打蛋白霜只需2分鐘

打蛋白霜再不需要用電動打蛋器，早前記者試將蛋白冷凍1小時，加白醋起勁拂打2至3分鐘，確實打起了可拉尖角的蛋白霜（乾性發泡），相信手勁更好的人可花更短的時間做到。打起的蛋白霜混合蛋黃，以慢火烘煎，蛋白麵糊因受熱關係徐徐膨脹，最終一隻雞蛋已可做鬆厚的厚奄列！狀似梳乎厘班戟充滿空氣感。

記者上次實試用一隻雞蛋做到又厚又鬆軟的奄列，第一次已挑戰成功。

2分鐘手打蛋白霜的2秘技︰（1）將蛋白冷凍成「沙冰」，（2）加白醋打發。這個小技巧勾起了記者的聯想，借「橋」做梳乎厘班戟，果然亦OK！

梳乎厘班戟，質地軟綿綿。製作方法基本上不難，有人喜愛追求班戟的高度，新手不妨加個紙圈，圈起麵糊幫幫手。

厚奄列及梳乎厘班戟的製作原理相同，因此內部組織類同，下方左圖是厚奄列；右圖是梳乎厘班戟，兩者內部組織類同。班戟多了低筋麵粉、糖及牛奶，因此比厚奄列實淨。

（左）厚奄列、（右）梳乎厘班戟，兩者內部組織及口感類同。因此做厚奄列的2分鐘手打蛋白霜秘技也可應用在梳乎厘班戟上。

平時排一兩句鐘的梳乎厘班戟，外型可愛討好，「玉肌伴輕風」吹彈可破，索價一般較貴，依然俘虜不少人拜倒石榴裙下。其實，梳乎厘班戟的製法不算十分困難，在家中大可親自DIY，保證是低成本創作。

低成本製作的梳乎厘班戟，做法並不太難。

今次記者決意用「手」打蛋白霜，按秘技不難做到。但之後遇到2大問題，（1）梳乎厘班戟跟奄列不同，不只有雞蛋，加入其他材料後，重量會拉低蛋白霜的膨脹幅度。（2）一般的梳乎厘班戟有一定「高」度，要將麵糊疊高才可，當下層麵糊承載不起上層重量便隨即瀉開，完成品扁塌似銅鑼燒。記者反覆做了3次，結論一個較理想的方法，如果大家有興趣跟着做的話，便不用試完又試浪費手力。

按圖有詳細材料及步驟（圖下有說明文字）︰

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加楓糖享用非常美味，梳乎厘班戟入口即化，非常鬆軟！

下圖有梳乎厘班戟食譜︰