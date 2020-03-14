【廚具】日本一人炸物機慳位省油　一步掌握油溫不怕炸燶食物

煎炸食物，又耗油、又大煙，很多人都怕在家做！雖說現時已有氣炸鍋等家電，但味道始終不及油炸般香口。炸薯條、炸雞翼等等的滋味，你真的抵擋得住嗎？最近，日本家電品牌就推出了「一人炸物機」，即使是「單身狗」，一支公都能在家輕鬆食炸雞、炸串，它的貼心功能更是既可減少炸燶食物的失敗率！

香港地有著土地問題，慳位的家電最適合我們。日本家電品牌THANKO推出了一部迎合蝸居人士使用的「一人炸物機」，小巧的骰，有時候不想出街又想食到香脆的炸雞、炸薯條，叫外帶又怕送來時已經變腍，用這部機便可以爐也不開就吃到熱辣辣、脆卜卜的炸物。它不但可以炸新鮮的串燒和肉類，即使是急凍食材都冇問題。

迷你炸物機很適合獨居人士，邊食邊炸感覺也蠻過癮，而且保證每件都夠熱夠脆。（THANKO）

就算是用來製作宵夜或佐酒小食，亦相當適合呢！（THANKO）

炸食物時，油量一般要蓋過鑊裡的食物，煮一次隨時用上大半支油。炸物機說不想超省油，但只要400毫升左右的油量，已可炸熱食材，適合1至3人用。物機跟平時在油鑊炸食物最不同之處，就是可調節溫度，油溫由攝氏80度至190度。當你下油後，扭掣至所需溫度，當油溫達到指定溫度時，「加熱」燈會熄滅作為通知，不會太凍或太熱，並能保持在同一油溫，即使是入廚新手都不怕食物炸得過火而變燶。

請按下圖睇其中幾種常見炸物的建議烹調時間：

有別於以往要入廚房企定定在爐頭前炸小食，有了炸物機，只要有插頭的地方即可駁電使用，就算在餐桌邊食邊炸都冇問題。而且它有蓋子，能減少彈油情況，不用如以前般，在廚房炸完雞翼又要洗抽油煙機、又要抹廚房，就連清洗炸物機本身的工序，亦十分簡單。

請按下圖睇更多「一人炸物機」的功能和優點：

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這個炸物機目前已經在日本發售，價格為5280円（約港幣$390），日本用家對它的評價普遍不錯，請按下圖睇當地網民留言：

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資料來源：THANKO