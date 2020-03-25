【Le Creuset開倉2020】LC廚具低至三折最平$60　卡通餐具一齊減!

Le Creuset（LC），身邊總有一名女生為這個法國品牌的廚具瘋狂，每逢有大減價或開倉，都一定引來人潮，不少人更會大手購入。這個令一眾女生趨之若鶩的廚具品牌，瘋狂減價的時間又到，低至3折的Mega sales已經開始了。攝影：余曉彤

Le Creuset能令人如此瘋狂，因為顏色夢幻外，大多款式實用兼耐用，即使價格不較便宜依然有一班捧場客。今次開倉的鑄鐵鍋款式眾多，由20cm至30cm的湯鍋均有減價，原價二千多元的，現減至一千左右，每款也有不同顏色選擇。最常用的尺寸22CM、26CM及28CM大多低至4折發售。

Le Creuset開倉，大大小小不同顏色的鑄鐵鍋一律狂減。

除了經典的湯鍋款外，多用途鍋亦有減價，鍋身可以煲湯燜煮，平底鍋蓋也可用作煎烤，一個價錢兩款鍋，原價$4,888，現售$2,200。同場亦有不銹鋼廚具出售，原價二千多元的，現減至一千二百元左右。

粉紅色多用途鍋相信成為不少女士的囊中之物。

按圖看Le Creuset減價「鑄鐵雙耳鍋具」：

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按圖看Le Creuset減價「鑄鐵單柄鍋」及「煎烤盤」：

按圖看Le Creuset減價「不銹鋼廚具」：

家中沒有位置存放較大的廚具，但仍然想低價入手LC廚具？不如考慮又靚又可愛的餐具杯碟！今次還有Line Friends的Brown和Cony等成員加入大減價行列！

會場1樓的中間位置及下一層均是擺放餐具及廚房配件。

按圖看Le Creuset減價「陶瓷餐具」及「其他廚房配件」：

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Le Creusete 開倉地址：中環都爹利街號印刷行地下

時間：

3月25日至26日（三至四）10am-8pm

3月28日（四）10am-5pm