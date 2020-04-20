【豬肉保鮮貼士】冰鮮豬雪藏豬營養味道大不同？正確儲存5大步驟

新冠肺炎疫情未完，限聚令仍然繼續的日子，下廚成了不少人宅在家的小玩意，雪櫃裡常備的食材總有豬肉。 豬肉，賞味期有限，但只要學懂正確的儲存豬肉5大步驟，豬肉的保質期便可延長，一星期甚至一年半載！不過，原來冰鮮豬跟急凍豬存放和解凍方法各有不同，口感和營養亦有分別。不同烹調方式，應選用豬肉什麼部位，蒸、炒、燜、炸、燉專家教你應如何配搭。

新鮮價格飆升，不少主婦改買冰鮮豬肉或雪藏豬肉。（受訪者提供）

除了冰鮮豬，冰鮮雞也很受歡迎。（受訪者提供）

要儲糧，不少人選擇冰鮮肉或急凍肉，因為新鮮豬肉一般只可保存3天，冰鮮豬肉最多可保存7天，但要放在-18℃的地方，即雪櫃的冰格內，否則也只能存放4天。至於急凍豬肉，則可保存3個月至半年，若放在專業冷凍櫃甚至可保存1年至年半。

健康農場店長曾泰，擁有43年從事豬肉行業的經驗，他教大家，買豬肉回來後，若想保持新鮮，不能直接便放進雪櫃，還有一些步驟一定要做，才能保持肉質鮮美。

按圖看清豬肉保鮮5大步驟：

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近日內地活豬供應減少，價格升逾20%，$100瘦肉才煲兩三次湯！不少人為節省開支，不吃鮮豬，退而求其次，轉吃冰鮮或急凍豬，其實它們的營養口感的差別有多大？

如果儲存或烹調不當，白白浪費了一塊靚豬肉。(受訪者提供)

按圖看冰鮮豬肉和急凍豬肉在口感、營養、解凍和存放上有什麼分別？

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豬肉價錢飆升，大家都轉買冰鮮豬或急凍豬，但競爭依然大，店舖惟有出盡法寶，買豬肉，送紙巾真的第一次！有天到街市買餸，售賣冰鮮豬的健康農場正在做推廣，店員以紙巾作招徠，只要Like她的facebook專頁，不但有一條6包裝紙巾送，還有$3節扣優惠。

不過，接過紙巾，豬肉該如何選購？凍櫃各款不同部份的豬肉，眼花撩亂，生炒排骨、豉椒蒸排骨、南乳豬手、豬骨湯、金沙骨，究竟要點揀？頭都大埋！

健康農場的店長曾泰，77年入行，從事豬肉行業43年，教大家如何選購及處理冰鮮豬肉。(受訪者提供)

選購優質豬肉4大貼士：

1. 肉色均勻，呈淺紅色，有光澤，過分乾燥暗色則不新鮮。

2. 切面稍有濕潤而無黏性，不能過度潮濕和發黏。

3. 肉汁透明不混濁，肉質緊密有彈性，指壓凹陷後會略留痕跡，脂肪為白色。

4. 表面及深層有腐臭氣味，脂肪呈烏灰色，表示豬肉已變質。

按圖看清「豬肉不同部位宜配合哪些烹調方法」：

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不同部位豬肉也可炮製出多款美味家常小菜，不妨參考以下食譜，為你提供「今餐食乜餸」一點靈感。

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