【飲食熱話】IKEA食品10大熱賣排行榜　瑞典肉丸排第幾？(附食譜)

IKEA是很多香港人經常閒逛的地方，雖然不一定會買傢私，但有時構想一下未來的「安樂窩」，逛累了就去用餐區補給一下，都是不錯的假日活動。除此之外，IKEA的超市亦廣受歡迎。早前台灣IKEA就整理出「瑞典美食廊」頭10位熱賣食品，你最愛吃的又榜上有名嗎？

新冠肺炎疫情早前大爆發，很多人都要留家，但香港的土地問題困迫，竟造就了另一番有趣景象，很多人選擇去IKEA拍拖或享受家庭樂，在搭建出的「單位」裡歇息、躺臥、閒話家常等等，莫非想在疫情下構想出理想家園？

一家幾口在IKEA的廚房和飯廳忙著，似模擬「開飯」情況。（資料圖片/李澤彤攝）

IKEA的「瑞典美食廊」有多款小食，若不想堂食，也可買急凍食品回家烹煮。（資料圖片）

除了睇傢具之外，IKEA的餐廳長期都座無虛席，有不少人愛吃其肉丸、薯蓉，甚至會在旁邊的超市買些急凍版回家，宵夜時煮幾粒肉丸、晚餐食件三文魚等等。台灣IKEA早前就列出旗下超市頭10位熱賣的食品。

請按下圖睇IKEA超市的Top 10食物：

+ 6 + 5 + 4

其實IKEA官方都有多個食譜，運用原有的食材再變奏出升級的北歐料理。以下就精選出6個用了上述上榜產品製作的食譜，當中為照顧素食者的需要，統一用上「素菜丸」，但其實你可按自己口味換成雞肉丸、瑞典肉丸或鱈魚丸。

請按下圖睇IKEA的官方食譜：

+ 49 + 48 + 47

除了以上的官方食譜，以下亦有兩個可自製IKEA美食的食譜，如果各位想試做的話，也不妨參考一下。

【小食食譜】瑞典肉丸配特色越橘果醬 自製零失敗北歐小吃

瑞典肉丸食譜

【蔬菜薯餅食譜】自製健康素食 金黃香脆內心軟綿綿

蔬菜薯餅食譜

資料來源：IKEA