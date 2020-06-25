【午餐肉】韓國YouTuber午餐肉6個簡易新食法　1個小貼士減鹹減油

開罐罐頭煮個飯又是一餐，很多人都會買定幾罐罐頭看門口，以防有時不想出去買餸，備不時之需。而在五香肉丁、豆豉鯪魚等芸芸罐頭中，午餐肉的人氣肯定最高，大人小朋友都喜歡。你通常會怎樣煮午餐肉呢？大部分人無論是撈飯、煮公仔麵、夾三文治也好，永遠都是煎午餐肉，難道就沒有別的食法嗎？有！韓國YouTuber Aaron and Claire就示範了6種午餐肉創意食法，更教大家減鹹味的小貼士。

SPAM午餐肉應該算是韓國的國民罐頭吧？區區一罐罐頭，居然紅到可以出周邊商品，足見其人氣之高。韓國YouTuber Aaron有感很多人買完午餐肉之後，直接囤在食物櫃裡，於是想出了不同的食法來幫大家「散貨」，以後食法就不再單一了。雖然他在整段影片中皆用SPAM午餐肉做示範，但其實讀者可以用任何牌子的午餐肉，並沒有指明只有用韓國餐肉才做到這些料理。影片中，Aaron用不同方法去炮製午餐肉小食和主菜等，每做完一道菜他都會讓另一半Claire試食和點評。

香港人吃午餐肉，最經典食法相信是煎午餐肉配公仔麵，再數的話就是茶記的餐蛋豉油汁撈飯。（資料圖片）

請按下圖睇Aaron示範的6種午餐肉創意食法，說不定能給你靈感：

1.餐肉洋葱蛋飯│這個食法不及之後的特別，但如果你想飽肚的話，它會是不錯的選擇。（影片截圖：Aaron and Claire）

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其實不止是Aaron，SPAM本身作為午餐肉的大牌子，也曾公開多種官方創意食法，不但有多國料理，最讓人意想不到的，居然連甜品都有！

請按下圖睇SPAM官方公開的餐肉食法：