【雞蛋冷知識】蛋黃深色或淺色營養較豐富？揭3大蛋黃不同色之謎

雞蛋的蛋殼、蛋黃顏色皆有深有淺，很多人都覺得只是品種不同，未有深究箇中原因。但普遍廚師都推薦食用顏色較深的蛋黃，認為蛋味更香濃。究竟蛋黃顏色為何有橙黃、有淺黃？兩者營養又可有分別？專家將有所解釋！

家中一向有不同雞蛋，筆者愛吃日本蛋、家人鍾情泰國蛋，有次正準備炒蛋，發現日本蛋只剩最後一隻了，就拿了旁邊的泰國蛋來用，一打蛋，咦？兩隻蛋黃一隻深、一隻淺，不放在一起也不那麼明顯。到底深色蛋黃是否一定較優秀較好味呢？兩者差異又純粹是品種不同嗎？

大家多吃深色還是淺色的雞蛋？（資料圖片／龔嘉盛攝）

根據《Journal of Food Science》期刊發表的一項研究，相比顏色較淺的蛋黃，原來偏橙黃色的深色蛋黃，蘊含較多營養。外國註冊營養師Vanessa Rissetto指，蛋黃顏色實際上可透露很多營養訊息。

請按下圖睇營養師解釋雞蛋黃有色差的原因及營養比較：

然而，坊間也有另一些講法，根據《讀者文摘》刊登過的報道就提出，雖然確認蛋黃色差跟飼料有關，但其實蛋黃之所以較深色，只是純粹因為雞農多餵飼偏橙黃色飼料。在飼料中加添人造食素是違法的，因此有雞農會餵母雞食金盞花花瓣，希望加深蛋黃顏色。另外，也有人會餵紅椒粉等，讓雞蛋黃更橙黃。

記者就曾就住蛋黃顏色問題向大廚雷啟裕查詢，他說揀蛋的話，要視乎你煮的菜式想追求甚麼效果，而蛋黃靚的話確實能影響全局，蛋黃愈深、味道愈濃，不過差別只是相當輕微。雷師傅表示：「如果要做出金黃色炒蛋，就會用日本雞蛋，色水夠，蛋黃靚，但換上美國白雞蛋炒出來就是淺黃色。」

《香港01》記者亦曾就住不同雞蛋的特點作出比較，當中包括蛋黃顏色、去殼後重量、價錢、特點和建議用途等範疇，請按下圖睇哪種雞蛋最深色和最淺色：

【8大雞蛋逐隻剝】蒸炒煎焗一蛋走江湖 大廚有心水推介

除蛋黃外，雞蛋殼亦有啡色和白色，到底這個又跟飼料有關嗎？請按下圖看雞蛋有啡蛋和白蛋之分的4大原因：

資料來源：Eat this, not that!、Reader's Digest