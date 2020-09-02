【植物奶】價格口味卡路里大比併　健康抵飲之選原來是澳洲產的…

研究發現亞洲患上乳糖不耐症的人口佔90%以上（只有四分一人出現明顯症狀），加上環保和愛護動物原因，愈來愈多人轉飲植物奶，例如豆奶、燕麥奶、杏仁奶和椰子奶等。 今次為大家比併4個常見的植物奶品牌，分別是維他Vitasoy、Oatly、藍鑽石Blue Diamond和The Bridge，看看最抵飲、最低糖健康又是誰！

比併1：鬥口味

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植物奶的選擇遠比你想像的多！在４個品牌中，The Bridge口味款式高達8種，除了最常見的米奶和燕麥奶，生產商還調製不同配方，例如朱古力米奶、椰子米奶和大麥米奶等，讓你天天飲植物奶也不覺悶！

緊接其後的是擁有6款口味的澳洲維他Vitasoy，它採用5種完全不同的植物奶，而非混合配方，喜歡層次豐富的朋友也可自行調製。

至於Blue Diamond和Oatly則各有4種口味，分別在杏仁奶和燕麥奶上作出少許變化。

即看The Bridge植物奶全系列

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比併2：鬥價格

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維他、Oatly、Blue Diamond產品最常見，它們在同一超市價格相近，當中最便宜的是維他，多款家庭裝植物奶價格大約$30.9-$33.9，每毫升只是$0.31起。

至於The Bridge通常要在貴價超市才能找到，而根據熱門網上購物平台價格，The Bridge一公升植物奶價格為$42，價錢與另外３款相差一截。

即看維他植物奶全系列

比併3： 鬥健康

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飲得植物奶，十居其九都對健康有要求。４個牌子都各有不同口味產品，我們先揀選它們最受歡迎的原味植物奶作比較，分別是：維他Vitasoy原味豆奶，Oatly原味燕麥奶，Blue Diamond原味杏仁樂和The Bridge有機米奶。

在熱量方面，維他Vitasoy原味豆奶、Oatly原味燕麥奶和The Bridge有機米奶的卡路里差不多，大約是50-60卡，而Blue Diamond原味杏仁樂只有25卡；４款中最低糖的是維他原味豆奶，只有2.3克，值得一提的是，維他還有低糖版。

即看Oatly和Blue Diamond植物奶全系列

為地球行多步 維他奶紙包回收計劃

我們都知道植物奶比牛奶更環保，生產過程中不止不會傷害動物，更降低80%溫室氣體排放量！想為地球行多一步的你，不妨將飲完的紙包飲品盒洗淨，再拿去回收！

維他奶「乾淨紙包回收計劃」推出接近一年，全港已有超過200個回收點，最近更與一田超市合作，計劃9 月底前在其全線12間分店設置飲品紙包回收點，到時買餸時順道回收紙包盒，夠晒方便！