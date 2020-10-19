【入廚貼士】廚房剪刀螺絲位藏爆多菌！不鏽鋼還是陶瓷才最耐用？

一把好用的廚房剪刀可以好剪得什麼都能剪，是愛煮之人的好幫手！不但能剪切食材，帶殼、骨的食材也能剪得開，甚至萬用得能開罐頭及樽蓋，非常方便。市面上的廚房剪刀款式多，現在就看看怎樣選購一把耐用的剪刀吧！

一把好用的廚房剪刀可以好剪得什麼都能剪，是愛煮之人的好幫手！（《逃避雖可恥但有用》劇照）

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一把耐用的廚房剪刀可讓你的料理工作事半功倍。選擇廚房剪刀時可注意其材質，市面上的廚房剪刀有不同類型的材質，例如不鏽鋼、陶瓷等。陶瓷比較不易變鈍，能長時間維持鋒利度，但卻容易被食材染色，也不能剪切過硬的食物，需要有所取捨。

另外，選擇鋒利度高的剪刀也能助你輕鬆剪切食物，也比較容易清潔。同時，使用剪刀剪切食物比較需要用長時間及力氣，因此應選擇手感適合的剪刀，可減低使用時的疲累疼痛感。此外，不同款式的剪刀也有不同的作用，長刀刃多用來裁切肉類或帶殼、骨的食物；而小刀刃則較適合處理細碎食材。市面上亦有不少萬用剪刀，不但能剪切食物，同時也可以用來開罐頭及樽蓋等，非常方便。

廚房剪刀不但能剪切食材，帶殼、骨的食材也能剪得開，甚至萬用得能開罐頭及樽蓋，非常方便。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

比較需要留意的是剪刀的衛生問題。用廚房剪刀處理食物後，必需清洗乾淨，保持衛生。剪刀的螺絲縫隙位置容易積藏污垢，因此可拆式設計的剪刀更容易清潔。不過，拆開剪刀後清洗時則要小心注意安全，以免造成意外。

日本的料理達人之多，對煮食廚具亦非常講究，日本製造的廚房剪刀自然是信心保證！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/19）

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