【IKEA宜家】精選73款熱賣好用廚具　鑊鏟易潔鑊消委會評分最高！

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IKEA宜家家居一向都是大家心目中的「理想家居」、消閒熱點，除了有各式各樣大型家俬外，小至廚房、浴室用品都一應俱全，不過正因產品眾多，花多眼亂，應該如何選擇？記者現挑選了73件IKEA好用的廚房用具，供大家在茫茫產品中，更易找到適合自己的心水廚具。

攝影：余曉彤

IKEA宜家家居總是人山人海，特別是煮食用品、餐具那一區域，但面對大大小小的砂煲罌罉應該如何選擇？記者親試了多款廚具，大都令人喜出望外，CP值非常高，現與大家分享。

IKEA好用的廚房物件推介！

IKEA售價百多元的Oumbärlig 28cm平底鑊獲消委會高度評分，整體評分跟$2,388的Le Creuset產品同獲4分，而且IKEA平底鑊各項表現更較Le Creuset平均，性價比非常高。

IKEA Oumbärlig 28cm 平底鑊 $149.9

按圖看精選鍋具：

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不止鍋具，記者個人最愛的是不鏽鋼廚具及膠廚具套裝，一套走天涯，而且耐熱不易變型，對比其他名牌廚具不遑多讓。

IKEA的廚房用品都一樣令人既驚且喜！

記真實試，真心推介21款廚具、廚房用品（請按圖）

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若然對煮食用品、餐具沒有興趣，或者家中沒地方放置新廚具？不妨把注意力轉移至食物，食物吃完便會消失，罪疚感也即時消失！IKEA美食廊中最為人熟悉一定是瑞士肉丸和蔬菜薯餅，事實上亦有不少美味可口的急凍產品出售，由前菜、主菜以至甜品都有。

IKEA美食廊亦有不少美味可口的急凍食品出售，由前菜、主菜以至甜品都有。

按圖看精選IKEA食品：

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IKEA十大人氣急凍食品零食

以上的食品都是編輯推介，若然想要多一個參考，不如看看台灣IKEA於早前列出的最受歡迎的人氣十大食品排行榜，想不到跑出的第一名，竟然不是人氣極高的瑞士肉丸和蔬菜薯餅，而是....

請按下圖看IKEA超市的Top 10食物：

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