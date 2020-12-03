【入廚貼士】10分鐘解凍免睇火煎雞翼...日本主婦5秘技超實用

高超廚藝或者是烹飪成功的元素之一，但對於入廚新手來說，一些小秘技也是功不可沒，可讓製作時間減少，更快完成菜式。若然能掌握以下5個實用小竅門，快速解凍、免睇火煎雞翼...…加快炮製料理的速度，就能輕鬆駕馭不少菜式了。 攝影：余曉彤

烹飪不止著重烹調技巧，處理食材的工序也同樣重要，不然會影響菜式的色、香、味。在網上有不少日本主婦公開自己平常用到的料理小秘技，雖然看似平平無奇，但對於經驗不多但又需時常下廚的人來說，真的非常實用，包括：快速解凍、快速將蔬菜切絲、延長蔬菜保鮮、免睇火煎雞翼及讓保鮮紙服貼。

日本主婦料理5秘技超實用！

10分鐘快速解凍

若然需要烹煮急凍食材，赫然發現未解凍，真的不知如何是好。坊間的解凍法有很多，但動輒都花上半小時以上，而日本主婦介紹的方法則免加熱、無細菌，只消10分鐘即可為凍肉解凍！

按圖看10分鐘快速解凍步驟：

+ 5 + 5 + 5

快速將蔬菜切絲

入廚新手最怕的，應該是處理考刀工的料理，特別是蔬菜絲，稍一不慎會把食材切得岩岩巉巉或者切到手。其實只要知道排列方法，便可以輕易地切出大小相同的蔬菜絲。

按圖看快速將蔬菜切絲步驟：

+ 4 + 4 + 4

延長蔬菜保鮮期

生菜、蘑菇、香草都是一些較易變壞的食材，即使放入雪櫃保存，亦難以維持它的外貌。不過以下方法則可以延長蔬菜的保鮮期，而且幾乎所有蔬菜都適用！

按圖看延長蔬菜保鮮期步驟：

免睇火煎雞翼

煎雞翼，香脆可口，但要煎出一碟表面金黃的雞翼並不容易，對於入廚新手更是一不留神或沒掌握好火候，便會表面燒焦了，內裏卻還是生的。現在只要用以下方法，免睇火亦可以煎出一碟完美雞翼！

按圖看免睇火煎雞翼步驟：

+ 6 + 6 + 6

讓保鮮紙貼服

大家都習慣用保鮮紙將食物封起來放入雪櫃，但是不管怎麼包，保鮮紙就是沒辦法好好的黏上，結果達不到保鮮的效果。

按圖看讓保鮮紙貼服的步驟：