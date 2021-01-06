飲食熱話｜全球IG最多打卡10大美食　炸雞第8壽司第3冠軍竟是...

「相機食先」基本上已是世界各地很多人的文化，不少人每次用餐前都會用電話或相機記錄低，有些「Foodie」為拍美食相，更會調好角度、擺滿道具，再放上Instagram等社交媒體，相片下加一連串Hashtag（主題標籤）。有英國公司就統計出全球最多Hashtag的美食，不論是來自美國、日本、越南等的佳餚皆成功躋身頭十位，不過原來人見人愛的壽司都只得第3位，而第1名的食品，在全球有至少3,790萬人曾經打過卡，認真厲害！

不少人在社交平台貼美食相打卡後，都會加上「#Noodles」等Hashtag，讓其他人再搜尋同一個Hashtag時，更容易找到自己的帖文。英國公司Gousto以食材套裝配送為主要業務，為更了解市場人士的口味，去年底該公司就曾進行了一項調查，從Instagram用戶的習慣中，找出全球最多人使用的食品Hashtag，當中共353種食物！

「相機食先」文化是全球趨勢，美食當前，很多人總是先打卡後起筷。（photo-ac）

該網站整理出頭10位全球最多Hashtag的美食，當中有6款都來自美國。而截至去年為止，頭4位的食品，每項都過千萬人標註過，第1位的美式食品，更曾被3,790萬人標註（至截稿時更已超越5,140萬），記者敢大膽肯定，你都一定食過！

請按下圖睇全球最多人Hashtag的食品頭10位：

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此外，為了更了解用戶打卡習慣，該公司也分別列出亞洲、歐洲、南美洲、北美洲、非洲……等的食品Hashtag資料。由於香港身處亞洲，記者也整理出有關資料，發現亞洲美食佔整個排行榜的22%，僅次北美洲。而在上榜的亞洲美食中，以飯、麵為主，包括：印尼炒飯、越南湯河、泰式炒金邊粉等等。不過，香港人最熟悉的中國菜，就只有一款登上頭15位，你猜得出是甚麼嗎？

請按下圖睇全亞洲最多人Hashtag的食品頭15位：

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資料來源：Gousto