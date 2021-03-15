Tiffany Blue廚具合集│Hermès、Versace、LC邊個係網紅打卡必備?

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-15 18:48

夢幻的湖水綠色，清新又脫俗，是很多女生最愛的顏色，亦是高貴珠寶品牌Tiffany & Co. 的招牌代表顏色，因此湖水綠色又被名為「Tiffany Blue」。除了Tiffany & Co.之外，不少品牌也不時推出這色調的小家品，例如廚具和餐具，打造一個藍綠色調的浪漫家居。

Tiffany & Co.早前推出過的一款小骨瓷杯子。（Instagram@flatlaylicious）

Tiffany & Co.是個鐘錶珠寶品牌，所推出的家品款式相對較少，不過早前則有推出過一款小骨瓷杯子。杯子設計簡單，設計靈感來自專門店中使用的紙製咖啡杯，工匠把專門店的日用品轉化成為骨瓷工藝品。杯身是招牌的湖水綠色，並單單印上「Tiffany & Co.」字樣，低調的奢華感令人醉心。這套杯子一推出已成為網紅打卡的必備品。

湖水綠色雖然是Tiffany & Co.的招牌，但並不是她的專利，不少品牌如Versace、Hermès、Le Creuset等亦有推出過這迷人色調的廚具和餐具，也非常受歡迎，再次印證Tiffany Blue的魅力！

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+ 9 + 9 + 9

Tiffany Blue很客易便能營造出家居輕奢感，同時可以用相宜的價錢入手賣相又漂亮，又實用的廚具！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/15）

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