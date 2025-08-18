盛品儒離世｜肝癌6症狀肩痛要小心1類人風險高150倍！9蔬果抗肝癌

盛品儒肝癌離世｜亞視前高層盛品儒（James）今日（18日）於養和醫院病逝，終年48歲。有傳盛品儒今年6月確診末期肝癌，因病情惡化入住ICU，可惜最終不敵癌魔。肝癌有「沉默殺手」之稱，因初期無明顯病徵，發現時可能已是末期，肝癌是香港第3大致命癌症。除了酗酒、肝硬化，有1類人患上肝癌的風險高150倍



肝癌症狀｜香港最致命癌症第3位

肝臟位於右上腹，分為左右兩葉，由於沒有痛覺神經，不會感到痛楚，加上肝癌（Liver cancer）初期沒明顯症狀，或與許多其他疾病相似，一般較難察覺，直至腫瘤變大或影響肝臟功能時才被發現往往已是中、晚期，以致延誤就醫，影響存活率，成為香港最致命癌症第3位，僅次於肺癌和大腸癌。大腸癌｜多吃菜仍便秘？中醫揭1關鍵排便難 屎6顏色2色或腸癌先兆

肝癌常見6症狀

1 右上腹硬塊：右上腹感不適或疼痛



2 腹部腫脹：腹部積水或腫瘤變大所致



3 食慾不振：噁心、體重下降



食慾不振、疲倦乏力、體重下降都可能是肝癌的初期徵狀。（photoAC）

4 發燒、疲倦乏力



5 黃疸：皮膚和眼白變黃，小便茶色，大便淺色



6 右肩痛：因肝臟腫大刺激到橫隔膜神經，因連接右肩神經而感痛楚。



肝癌成因與高危人士

肝癌的成因有很多，由於肝細胞長期受損和發炎，最終演變成癌症。

1. 乙型及丙型肝炎

乙型肝炎感染者或會在10年後出現慢性肝炎，慢性乙型肝炎帶菌者患肝癌的機會比非帶病毒者高約100倍。慢性丙型肝炎於西方國家較常見，在香港雖不及乙肝普遍，但帶菌者患肝癌的機會更高達150倍。這些帶菌者致肝硬化後會演變成肝癌。

飲食｜37歲男吃生牛扒誘肝炎？嗅覺變險肝衰竭急性肝炎8症狀

2. 肝硬化

肝臟長期受損，導致肝臟組織纖維化和結疤，若沒適當治療，有機會發展成肝癌，每年約有2%至3%的肝硬化患者會發展成肝癌。

長期飲酒過量會導致酒精性肝炎及肝硬化，大大提高患肝癌的風險。(unsplash)

3. 長期酗酒

長期飲酒過量會導致酒精性肝炎及肝硬化，大大提高患肝癌的風險，若同時也是乙肝帶菌者，患肝癌機會更會進一步高。

4. 非酒精性脂肪肝

除了酒精，肥胖、糖尿和代謝症候群等都會導致非酒精性脂肪肝，並演變成脂肪性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。脂肪肝｜70歲婆婆因1種早餐三高脂肪肝！營養師揭麥皮加1物才健康

5. 黃曲霉毒素

花生、穀物、粟米等食物發霉後會產生一種黃曲霉毒素致癌物，切忌進食。

消委會｜20款花生醬2款含致癌物超標！SKIPPY、M&S、JIF 9款滿分

6. 遺傳因素

有家族病史曾患肝癌，患病風險也較高。

肝癌預防｜對抗肝癌9大蔬果

據健康網站《Hello醫師》報道，新鮮水果含有可對抗肝癌的植物性化合物等營養，有助修復因癌症受損的細胞，且不會引起副作用，並推介以下9種蔬果對抗肝癌等癌症。【抗癌飲，食】多吃9種新鮮蔬菜水果對抗肝癌 紅蘿蔔防曬又防癌！

1. 紅蘿蔔

紅蘿蔔富含α-胡蘿蔔素（α-carotene）對防曬及防癌相當有效。有研究指，紅蘿蔔中的抗氧化劑鐮葉芹醇，可將實驗室誘發小老鼠罹癌的罹癌機率，減低為三分之一。

2. 蘿蔔

蘿蔔（白蘿蔔）的根可以再生紅血球，為因癌症而受損的細胞提供氧氣，還可為腎臟、肝臟和淋巴排毒，促進健康細胞再生。

3. 西柚

西柚含有一種稱為檸檬烯的植物性化合物（活性養分），有助免疫系統分解致癌物質及預防癌症。此外當中的單萜烯能「消滅」體內的乳癌致癌物。它的大量維他命C，更助身體全天候保持強壯、充滿活力。西柚好處｜護心助防癌4大好處 揀超甜西柚5貼士防苦味正確剝皮法

4. 紅提子

紅提子中的白藜蘆醇是對抗癌症的強效抗氧化劑，能輕鬆抑制可能引發癌症的酶，對人體的免疫系統非常有益。

5. 藍莓

藍莓內含的土耳其鞣酸和花青素是兩種有效的抗癌化合物，經常食用可預防皮膚癌、膀胱癌、肺癌和血癌。

6. 石榴

石榴汁含有葉酸、鉀、維他命E、多酚和泛酸，可抑制肺癌細胞的生長及擴散。其富含的抗氧化劑，更是抗癌的主要營養素。

7. 山竹

山竹含有抗癌或抗菌的多醣化合物，有助於抑制癌細胞突變，並防止癌細胞擴散。

8. 諾麗果

諾麗果（Noni）是一種生長於東南亞、西印度群島和夏威夷的野生水果，可殺死癌細胞及製造白血球，提高吸收抗癌營養素，對預防初期癌症十分有效。

9. 刺果番荔枝

刺果番荔枝（Soursop）中的賽洛寧可對癌症產生強烈的免疫反應，只會殺死癌細胞，不會影響身體其他部位。 刺果番荔枝汁可治療各種癌症，包括肺癌、前列腺癌、乳癌和大腸癌。