許多人把咖啡當作提神醒腦、預防困倦的「利器」。除此之外，多項研究證實適度喝咖啡還可帶來不少健康益處，比如有助延壽、對肝臟和心臟有益，還能幫你遠離癌症、心血管等疾病，延緩皮膚衰老。

本文審核專家：浙江大學醫學院附屬第一醫院營養科副主任醫師王磊



與從不喝咖啡的人相比到底長期喝咖啡的人身體上會有什麼變化？但要注意！這些人不宜飲用咖啡。

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經常喝咖啡對身體好處多多

1. 有助延壽

咖啡是植物提取物，來自咖啡豆的咖啡粉含有多種生物活性物質。比如多酚、咖啡因、單寧酸等。這些物質就像身體內的「利劍」，能消滅細胞代謝產生的自由基。自由基對細胞有害，消滅它們後細胞的生物活性提高，壽命延長，皮膚也更好。

2. 有助預防腸炎和腸癌

2024年11月，哈佛大學的研究人員在《自然·微生物學》期刊上發表的一項數萬人研究發現：經常喝咖啡能改變腸道菌群。與從不喝咖啡的人（每月不足三杯）相比，每天喝三杯咖啡的人，其腸道中有益菌（L.asaccharolyticus）的水平高出4.5～8倍！

L.asaccharolyticus是一種腸道有益菌，它能幫助腸道產生丁酸，有助於維持腸道屏障功能，幫助預防腸炎和腸癌。

3. 患心血管病的風險更低

2022年《歐洲預防心臟病學雜誌》上的一項研究發現：每天飲用0.5~3杯咖啡，與全因死亡率下降12%，心血管病死亡率下降17%。

研究指出，咖啡中含有多種生物活性成分，如咖啡因、多酚類化合物等。咖啡因可以刺激中樞神經系統，提高警覺性和注意力，同時還可能對新陳代謝產生一定促進作用。而多酚類化合物則具有抗氧化、抗炎等功效，有助於保護身體的細胞免受自由基的損傷，進而維護身體各個器官的正常功能，尤其是心血管系統。

4. 對肝臟有益

咖啡能提高肝臟活性，就像增強身體抵抗外界不良入侵的功能一樣。與不喝咖啡的健康人群相比，常喝咖啡的人罹患脂肪肝的風險顯著降低。對已經得了脂肪肝的人來說，常喝咖啡可使肝纖維化發病率降低33%。

原因可能在於，咖啡中含有的咖啡因、綠原酸等活性成分，有助調節脂肪代謝，進而預防脂肪肝和肝纖維化。

5. 對心臟有一定保護效果

咖啡之所以能帶來心臟健康的益處，主要得益於其中的咖啡因和多種生物活性化合物。咖啡因能夠刺激中樞神經系統，提高心率和血壓，從而增加心臟的血液供應。多項研究已經證實，適量飲用咖啡能夠顯著降低冠心病、心律失常等心血管疾病的風險。

6. 降低面部皮膚衰老的風險

中國和美國科學家做過相關研究，研究對象達上萬人，他們年齡在45～65歲之間。研究收集了這些人喝咖啡、茶、飲酒、喝含糖飲料這4種飲品的情況，並探究與皮膚衰老的相關性。

結果發現，4種飲品裏只有咖啡能有效降低面部皮膚衰老風險，其他3種飲料未發現相關性。所以相比其他飲品，咖啡確實有助於提高皮膚抗衰老性。

7. 提高運動效能

運動前可提高有氧代謝能力，運動後能緩解肌肉痠痛。

注意：

健康是由內外多種因素共同作用的結果。比如日常飲食營養、適度運動等多方面因素協調配合。咖啡雖然可能在某些特定方面具備一定益處，但不能將全部希望都寄託於咖啡，認為僅靠它可以解決所有健康相關問題。

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咖啡雖好但一定要適量飲用

喝咖啡建議每天別超過5杯，健康成人，每天3～5杯是適宜的（標準咖啡杯容量為120毫升～140毫升），即每天攝入不超過210～400毫克咖啡因。選擇健康的咖啡，比如美式、拿鐵（選低脂奶），儘量減少添加糖和反式脂肪奶精的攝入。

愛失眠的朋友要注意飲用時間

咖啡半衰期大概5～7個小時，建議在早晨或上午飲用，下午中午以後尤其是晚上不要飲用，不然會干擾睡眠。

這些人不宜飲用咖啡

對於一些上了歲數的朋友想嘗試咖啡的情況，要注意一些事項。

1. 有特殊疾病的人群

比如嚴重高血壓、心腦血管疾病患者，咖啡有刺激血管收縮、提高交感神經興奮性的作用，可能導致疾病加重甚至出現心慌、手抖等症狀。

2. 胃腸道疾病患者

如胃潰瘍、腸潰瘍、潰瘍性結腸炎患者，飲用咖啡可能加重病情。

3. 剛做完手術或剛出院需要靜養的人群

咖啡因、茶鹼的咖啡會使他們興奮，不適宜飲用。

4. 青光眼患者

有研究表明，咖啡中所含的咖啡因能導致青光眼患者眼壓異常增高，為青光眼發展危險因素。眼壓升高會引起視神經損傷和視功能損害，嚴重會導致失明。

所以，青光眼患者在日常生活中應避免飲用咖啡這類高含量咖啡因的飲品，避免眼壓升高及波動對眼睛進一步造成傷害。

5. 孕婦和哺乳期女性

《咖啡與健康的相關科學共識》中提到，不建議孕婦喝咖啡，如果飲用，每天不超過2杯。儘管加拿大衛生部、美國婦產科學會、美國孕產協會等機構認為，孕期可少量飲用咖啡（每天不超過150～300mg咖啡因，約2杯），但不應鼓勵孕婦喝咖啡。

因此，對於平時就沒有喝咖啡習慣的女性，建議孕期和哺乳期不要飲用咖啡；而對於平時就一直有喝咖啡習慣的女性，最好限量飲用咖啡。

科學飲用咖啡核心要點

1.喝咖啡的好處：

有助延壽、有助預防腸炎和腸癌、患心血管病的風險更低、對肝臟有益、對心臟有一定保護效果、降低面部皮膚衰老風險、提高運動效能。

2.這些人不宜飲用咖啡：

嚴重高血壓、心腦血管疾病患者、胃腸道疾病患者、剛做完手術或剛出院需要靜養的人群、青光眼患者、孕婦和哺乳期女性。

3.咖啡半衰期大概5～7個小時，建議在早晨或上午飲用，下午中午以後尤其是晚上不要飲用，不然會干擾睡眠。

4.喝咖啡建議每天別超過5杯。



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