咖啡功效｜營養師教咖啡加1物減苦增甜更美味　護腎通便神奇7配搭

咖啡功效｜咖啡對人體的健康效益遠不止於提神醒腦。它還能幫助分解脂肪、促進減肥、提升運動表現，更具有抗炎等多種潛在益處。對於廣大咖啡愛好者而言，除了黑咖啡，或常見的牛奶、豆漿或燕麥奶等搭配，營養師還教大家加入一物，大大提升咖啡的風味，不同的配搭具不同好處，你又會添加什麼？



咖啡好處多，但因味帶甘苦，不少人會避之則吉。不過，原來加一樣調味品，可令味道昇華，抑制苦味。Cofit總營養師張宜婷在她的Facebook專頁裏，就分享了一個讓咖啡風味更上一層樓的秘訣那就是在咖啡中加入少量鹽。

（pixabay）

咖啡加鹽｜抑制苦澀增香甜味

張宜婷解釋道，咖啡的苦味主要源於烘焙過程中產生的化合物，而非咖啡因本身。

張宜婷更進一步指出，透過鹽巴來改善咖啡風味後，飲用者可能會自然而然地減少對額外糖或奶精的需求，有助於間接控制熱量攝取，能更好的管理身體健康。

Cofit總營養師張宜婷（cofit）

咖啡加鹽｜四種搭配更美味

在咖啡中加入少許鹽能創造出意想不到的風味。鹽能有效抑制深焙咖啡的苦味，提升其甜度與香氣，讓口感更加滑順平衡。無論是冰咖啡、拿鐵或朱古力風味咖啡，加點鹽都能讓整體風味更豐富和諧。

1. 深焙咖啡＋海鹽或岩鹽

做法：在沖煮前將極少量細顆粒海鹽或岩鹽加入咖啡粉中，或在沖煮後將鹽加入咖啡液裡攪拌。使用海鹽或岩鹽，因為細顆粒易快速溶解，有效抑制苦味。

因為海鹽或岩鹽細顆粒易快速溶解，有效抑制苦味。（Arrowhead Coffee@unsplash）

2. 冰咖啡/冷萃+幼鹽

做法：建議在沖泡時或分次攪拌時加入一點幼鹽，可避免鹽粒沉底影響溶解。

冰咖啡加幼鹽，可避免鹽粒沉底影響溶解。（Linda Xu@unsplash）

3. 拿鐵/卡布奇諾+玫瑰鹽或喜馬拉雅粉紅鹽

做法：在沖煮時就將鹽直接加入濃縮咖啡或咖啡渣中，或是將鹽撒在最上層的奶泡上。可選擇玫瑰鹽或喜馬拉雅粉紅鹽，能讓飲品風味更有層次，同時凸顯牛奶的甜潤。

拿鐵/卡布奇諾可放玫瑰鹽或喜馬拉雅粉紅鹽，飲品風味更有層次。（Fahmi Fakhrudin@unsplash）

4. 朱古力風味咖啡+煙燻鹽或海鹽片

做法：直接在咖啡中加少許鹽煙燻鹽或海鹽片，能巧妙平衡朱古力的甜膩感，創造出獨特的鹹甜風味。

煙燻鹽或海鹽片，能平衡朱古力的甜膩感。（Ashkan Forouzani@unsplash）

咖啡除了加鹽能提升層次外，還可以嘗試加入一下這些配料，也有意想不到的健康效果。

咖啡搭配1｜咖啡+蜂蜜=美容養顏

用蜂蜜取代糖，蜂蜜的甜度約為糖的五倍，因此只需少量就能達到相同的甜味，熱量也更低。此外，蜂蜜含有豐富的多酚和胺基酸，這些物質與咖啡中同樣富含的多酚相結合，美容效果更好。

用蜂蜜取代糖，蜂蜜的甜度約為糖的五倍，因此只需少量就能達到相同的甜味，熱量也更低。（AI圖片生成）

做法：直接在咖啡中加入蜂蜜攪拌即可。



咖啡搭配2｜咖啡+朱古力=降膽固醇

知名毒物專家、林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈曾於健康知識節目中分享，將可可比例85%以上的黑朱古力或純可可粉加入黑咖啡中，這種「黑加黑」的飲用方式，不僅能加強對心血管的保護作用，還有助於降低血糖和膽固醇。

將可可比例85%以上的黑朱古力或純可可粉加入黑咖啡中，能加強對心血管的保護作用。（AI圖片生成）

做法：可先在杯中放入巧克力醬或高可可含量的巧克力片，接著倒入熱濃縮咖啡將其融化並充分混合，最後注入打發的熱牛奶，並可依個人喜好加入奶泡、可可粉或鮮奶油點綴。



咖啡搭配3｜咖啡+檸檬=抗氧化

咖啡和檸檬的結合，能帶來多重健康益處。兩者都富含抗氧化劑，能共同增強抗氧化能力。此外，檸檬含豐富的維他命C，能幫助減輕疲勞並提升免疫力。將檸檬與咖啡結合，不僅有降低三酸甘油酯的功效，而且檸檬的酸味也能中和咖啡的苦澀，帶來獨特清爽的風味。

咖啡和檸檬的結合，能帶來多重健康益處。兩者都富含抗氧化劑，能共同增強抗氧化能力。（AI圖片生成）

做法：將濃縮咖啡、檸檬汁（或檸檬片、檸檬皮）、糖或蜂蜜與冰塊混合，再以冰水或氣泡水稀釋即可。你可以依據個人喜好調整材料用量，或加入鮮奶做成拿鐵，甚至打成冰沙，創造不同的風味。



咖啡搭配4｜咖啡+芝士=暢通腸道

芝士作為一種常見的乳製品，蘊含著豐富的營養成分，能促進腸道蠕動，紓緩便秘問題。至於咖啡，相比溫水而言，更能有效刺激腸道蠕動。若將芝士與咖啡搭配食用，二者在促進腸道健康、改善排便方面的效果會顯著增強。

芝士能促進腸道蠕動，紓緩便秘問題。（AI圖片生成）

做法：將熱咖啡與乳酪以1:1的比例混合即可。



咖啡搭配5｜咖啡+肉桂=穩定血糖

致力於研究健康飲食的日本醫生鎌田實，在其著作《鎌田式長壽飲食》中推薦了對血管健康有益的「肉桂咖啡」。他指出，咖啡與肉桂都富含多酚，兩者結合能產生更強大的抗氧化和血管舒張效果。此外，肉桂中所含的多酚和香豆素等成分，不僅能增添咖啡的風味，還有助於穩定血糖、延緩餐後血糖的快速上升。

咖啡與肉桂都富含多酚，兩者結合能產生更強大的抗氧化和血管舒張效果。（AI圖片生成）

做法：把1/10支肉桂棒放入150毫升咖啡中，浸泡時間可依個人喜好調整。



咖啡搭配6｜咖啡+橄欖油=護腎提神

在咖啡中加入橄欖油不僅能讓口感變得柔滑溫潤，還能增添清香，並有效提升咖啡的抗氧化和提神效果。橄欖油中的脂肪能幫助身體更好地吸收咖啡中的多酚和咖啡因，讓保健效果更好。對於需要控制心血管、糖尿病、腎臟等慢性疾病的患者來說，是更為健康且適合的選擇。但由於橄欖油熱量較高，且可能引起腹瀉，腸胃或咖啡因敏感者需謹慎飲用。

在咖啡中加入橄欖油讓口感柔滑溫潤，並有效提升抗氧化和提神效果。（AI圖片生成）

做法：在熱黑咖啡中，加入一湯匙（約10至15毫升）特級冷壓初榨橄欖油。為了讓油脂充分乳化，建議使用迷你電動奶泡機、果汁機或手搖保溫杯將其混合均勻。



最佳飲用時間：早餐後，最好喝熱飲，能有效降低腹瀉的機率。



咖啡搭配7｜咖啡+黑豆=改善高血壓

黑豆咖啡不易傷胃，將炒過的黑豆磨成粉加入咖啡中，黑豆中的皂素能幫助排除體內多餘的鈉，維持血液暢通，有助於改善高血壓。此外，兩者結合能增強抗氧化效果，並有助於脂肪分解、減少壞膽固醇、穩定血糖及改善便秘，對於心血管系統健康也有保護作用，是輔助減重的理想選擇。

將炒過的黑豆磨成粉加入咖啡中，有助於改善高血壓。（AI圖片生成）

做法：可將炒黑豆磨粉後單獨沖泡，或與咖啡粉混合沖泡；也可將炒黑豆與咖啡一同過濾沖泡。

