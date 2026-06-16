傷腎飲食｜食麵比食飯傷腎多3.5倍！營養師揭1類人每星期最多2餐

撰文：中天新聞網
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日常飲食習慣中的主食選擇會直接影響腎臟負擔，其中麵食對腎功能的傷害尤其嚴重。根據營養分析，吃一碗麵所產生的尿素氮約為一碗白飯的3.5倍，對於腎臟本身就難以有效排出尿素氮的患者來說，長期大量進食麵類食品恐加速腎功能惡化。

台灣營養師蔡正亮指出，麵食中含有大量麩質，這類物質代謝後會產生較多尿素氮。此外，麵粉製品中的「麩胺酸」與「脯胺酸」兩種胺基酸，經過代謝同樣容易製造尿素氮。對於慢性腎臟病患者而言，身體本身就不容易將尿素氮排乾淨，若長期大量吃麵，尿素氮會不斷累積在體內，讓腎臟越來越疲乏，最終可能演變成尿毒症。

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尿素氮過高的危害不僅限於檢驗數值異常。蔡正亮強調，若進一步演變成尿毒症，患者可能會出現皮膚搔癢、整天無力、記憶力下降等症狀，嚴重甚至可能危及生命。因此，腎友的飲食管理成為控制病情的關鍵因素。 針對不同程度的慢性腎臟病患者，蔡正亮提出分階段的飲食建議。

若屬於慢性腎臟病早期患者、腎絲球過濾率（GFR）約90左右但已有白蛋白尿者，一周吃1天、1至2餐麵食還算安全。然而，若腎功能已下降至第3至第5期、GFR低於60，則應將主食幾乎以白飯為主，麵食一周最多1至2餐，避免天天食用。

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除了減少麵食攝取，蔡正亮也提醒腎友另一個常見的飲食誤區。許多慢性腎友為了控制病情，會突然大幅減少熱量攝取，殊不知這樣的做法反而可能讓病情惡化。當身體熱量不足時，會開始分解自身肌肉作為燃料，反而使尿素氮上升得更快，造成適得其反的後果。

蔡正亮強調，腎臟病患者的飲食管理不僅要注意蛋白質攝取量，主食的選擇同樣會影響腎臟負擔，「不是只有蛋白質重要，主食也會影響腎臟命運。」應留意日常飲食習慣，透過正確的食物選擇避免讓腎功能持續惡化。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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