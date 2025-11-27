食物保鮮｜4食物亂放雪櫃隨時食物中毒！生肉最佳位置 蔥蒜要點放

食物保鮮｜大部分人賣完菜後會立即把所有食材丟進雪櫃，以為這樣就能保鮮食材，但其實大錯特錯，不是所有食材都能存放在一起，如：蘋果、梨、莓果等。胡亂將食物放在一起，不僅會降低食物的品質味道，更會加快食材的腐爛，互相串味，污染雪櫃。那麼究竟是哪些食物不宜一起存放在雪櫃裡？



食物保鮮｜不宜一同存放在雪櫃的食物

雖然放在雪櫃能夠保鮮食物，幾天都不會壞，但並不是所有食材都能一起存放在雪櫃，美國烹飪學院兼任教授Janet Irizarry和美國註冊營養師Lindsay Malone在接受採訪時指出，以下這幾種食物並不相容，放在雪櫃裡，容易互相串味，影響口感、交叉污染還會縮短保鮮期。食物保鮮｜專家揭雪櫃保鮮非萬能8種食物要即掉！剩菜可放多久？

不宜同放食物1：高乙烯水果＋乙烯敏感食物

高乙烯水果如：蘋果、梨、哈密瓜、水蜜桃等會釋放大量的乙烯，對於乙烯敏感的食材如：綠葉蔬菜（花椰菜、生菜等）、莓果、葡萄、柑橘等來說是「催熟劑」，會加速蔬菜和水果的老化、腐敗，大大縮短了保鮮期。水果保存｜番茄冷藏唔甜？7種水果忌放雪櫃蘋果點放爽脆不減風味?

高乙烯水果與乙烯敏感食物不宜放一起（Jane T D.@pexels）

Janet Irizarry建議：指定一個保鮮抽屜存放會釋放乙烯的食物，另一個存放對乙烯敏感的食物，分開來放。



不宜同放食物2：生肉＋其他熟食

生肉（如：生豬肉、牛肉、海鮮等）通常帶有沙氏門菌、大腸桿菌等細菌，若存放不當，它們的血水、汁液若滴到熟食（如：蛋糕、即食沙拉等）上，這些熟食就會被污染，尤其即食食品，食用後極易引發食物中毒。即使密封好的生肉也不建議放一起，拿取時細菌也有可能通過容器外壁，轉移到熟食中。入廚貼士｜生肉如何去血水？一動作恐增食物中毒機會專家教這樣做

生肉與其他熟食不可放一起（Lukas@pexels）

建議：由上到下原則，上層放即食食品、熟食等，最底層放生肉、生海鮮等。



不宜同放食物3：刺激性食物

Lindsay Malone建議，像洋蔥、大蒜等這些刺激性食物，尤其是已經切好後需要冷藏的，不應與牛奶、水果、黃油等食品放在一起，會串味，導致其他食物產生難聞的異味，嚴重影響口感和食用品質。洋蔥營養｜降血壓抗衰老 黃洋蔥紫洋蔥專家建議食法 多1步減辛辣

刺激性食物不宜與其他食物放在一起（MaisonBoutarin@pixabay）

建議：將去皮或切碎的刺激性食物放在密封的罐子或容器中，避免與其他食物放在一起。



不宜同放食物4：高水分水果＋乾燥食品

高水分水果（如：西瓜、哈密瓜、蜜瓜等），它們本身就像一個水袋，會釋放大量的水汽，如果跟乾燥食品（如：幹香菇、玉米片、麥片等）放在一起，會變得軟趴趴。西瓜營養｜新研究：西瓜抗氧化防心臟病！富含3大營養天然護心！

高水分的水果與乾燥食品不放一起（Rens D@unsplash）

建議：把切開後的水果用密封的保鮮盒裝好，不要只是用普通的塑料袋打個結或是保鮮膜包裹。



要真正延長食物的保鮮期，需要採取正確的保存策略，不能只是「一股腦」的把所有食物放進雪櫃。雪櫃收納｜冷藏牛奶一直都做錯！收納5招門架忌放4食物最啱擺啲乜

食物保鮮法1｜正確分裝

把食材分裝好再放進雪櫃冷凍，避免重複解凍，增加細菌數量。

食物保鮮法2｜由上到下原則

將生肉（如生海鮮、生魚）放在雪櫃下層，熟食或即食食物放在上層，防止生食的血水滴落污染熟食，避免交叉污染。

食物保鮮法3｜分區存放

蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，一目了然方便拿取食材、減少開門的時間省電，也不會遺忘食材還能避免交叉感染。

食物保鮮法4｜定期檢查保持清潔

雪櫃不是萬能的保鮮箱，只能減緩大多數細菌的生長，而不能殺死它們，一旦發現有食物發霉，出現異味要立馬丟掉並清潔冰箱，斷絕有害細菌的滋生環境。