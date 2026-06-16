夏至2026｜食麵忌剪髮5習俗　易腹瀉燥熱宜吃健脾消暑5食物+8湯水

夏至2026｜夏至是二十四節氣中的第10個，亦是最早被確定的節氣之一。一般在每年6月20日至22日之間，今年（2026年）則在6月21日。夏至這天白晝最長，氣候炎熱，人的消化功能相對較弱，易嘔吐、腹瀉等。因此宜吃較清補、健脾護胃的食物。



夏至這天白晝最長，氣候炎熱，人的消化功能相對較弱，易嘔吐、腹瀉等。（magnific）

夏至2026｜太陽升最高 放假3日避暑？

夏至是上半年最後一個節氣，「至」即指「極致」，意味著這天太陽幾乎直射北回歸線，在北半球，正午時分太陽高度最高。過了這天白天就開始一天天變短。古人將其稱為「夏節」， 在宋朝時，百官還會連放三日避暑。

夏至5習俗

1. 吃麵吃餅 祈求有好收成

俗話說「冬至餃子夏至麵」，到了夏至這天，北方會吃麵，例如，山東普遍會吃「涼麵條」，俗稱「過水麵」。除了感謝豐收，也祈求秋天能有好的收成。而江南地區則會吃夏至餅（一般有麥粽、角黍等）。

「冬至餃子夏至麵」，到了夏至這天，北方會吃麵，江南吃餅，祈求有好收成。（pexels）

2. 祭神祀祖 消災解難

夏至時正值麥收，便會用小麥做成麵條、饅頭、烙餅來祭祀祖先祈求消災解難，同時也慶祝豐收。

3. 送扇子 防生熱痱

人們會互相送折扇、脂粉等物品。「折扇」可散熱，「脂粉」則可塗抹身體，防生熱痱。

人們會互相送折扇、脂粉等物品，可散熱，防生熱疿。（unsplash）

4. 忌剃頭剪髮 易傷元氣生病

在清朝時，夏至剃頭剪頭髮是一大禁忌。因為，古人認為這天陽氣達到最頂峰，而頭是人體陽氣最旺盛的部位，若剪頭髮、剃頭會傷元氣，易生病。

5. 忌詛咒罵人 易招霉運

古人認為，夏至是陰陽交替的日子，如果這時候口出惡言、詛咒他人，則非常容易招來霉運，反噬到自己身上。此外，天氣炎熱，發火罵人亦容易引發心火、讓「暑邪」趁虛而入導致生病。

夏至2026｜忌燥熱冰飲 宜吃5食物健脾消暑

夏至正值暑氣高溫時節，要注意防暑、多飲水。飲食上宜清淡，可適當吃些清補和苦味食物。同時，忌飲冰水、吃大補、燥熱的食物（如羊肉等）以及沖凍水涼，以免損傷脾胃，引發腹痛、腹瀉等。

1. 苦瓜：清火解暑、緩解食欲不振。

2. 芹菜：清熱、利尿消腫，特別適合夏天容易頭暈的人。

3. 冬瓜：消暑利水、排毒消腫。

4. 薏米：健脾去濕，特別適合四肢沉重、食慾不振的人。

5. 生薑：溫胃散寒、助消化，可保護脾胃，提高食慾。

夏至飲食上宜清淡，可適當吃些清補食物和苦味食物。（unsplash@Novariandy Chandra）

夏至湯水｜健脾消暑8款湯水

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參考資料：央視網、新華網、共產黨員網