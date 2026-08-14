消暑飲食｜醫生推介低卡三寶減肥穩血糖　愛玉只1大卡1種飽腹感強

仙草、愛玉與蒟蒻三種夏日常見食材熱量極低，台灣減重醫師蕭捷健指出，三大碗合計頂多250大卡，幾乎不需計算熱量或碳水化合物，同時具有抗老與抗氧化效果，是低碳飲食日的理想消暑選擇。



以每100克的份量計算，蕭捷健說明，愛玉僅約1至2大卡，是三者中熱量最低的選項；仙草與蒟蒻則各約5至20大卡，仙草熱量略高的原因在於凝固過程中會加入少量澱粉。他提醒，市售仙草凍若浸泡在糖水中，碳水化合物含量便不再接近零，購買前建議向攤商確認或查看成分標示。

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在仙草的營養價值方面，蕭捷健表示，仙草含有多酚類與黃酮類化合物，屬於植物中常見的植化素，在實驗中可觀察到明確的抗氧化活性。愛玉的凝固關鍵則來自其特有的「低甲氧基果膠」，這是一種水溶性膠質，有助於補充可溶性膳食纖維，能使餐後的營養吸收速度趨於穩定，避免血糖快速波動。

蒟蒻所含的「葡甘露聚醣」是一種黏度極高的水溶性纖維，蕭捷健指出，葡甘露聚醣遇水後體積可膨脹至原本的數十倍，放入胃部後會佔據大量空間，使飽足感提前出現，同時讓食糜變得黏稠、延緩胃部排空速度，餐後血糖上升的幅度因此較為平緩。

蕭捷健進一步說明，葡甘露聚醣屬於可被腸道細菌利用的膳食纖維，經腸道菌發酵後會產生短鏈脂肪酸，對腸道環境的維持有一定幫助。他強調，仙草、愛玉與蒟蒻三種食材不僅熱量極低，在抗氧化、穩定血糖與促進飽足感等面向上各有其功效，是夏季低碳飲食中值得優先選擇的天然食材。

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