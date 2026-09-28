避開5大隱形粗糧升糖陷阱　選對4類優質好糧　血糖平穩不飆升

吃起來口感不甜，實則會使血糖悄悄飆升。這些血糖「隱形推手」，升糖速度可能比米飯、饅頭還快。



想要控糖，粗糧應該怎麼吃？一起來了解。

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這些粗糧 可能比米飯還「升糖」

大多數粗糧口感相對來說都比較粗糙，但支鏈澱粉含量較多、吃起來口感較糯的粗糧，升糖速度會比其他粗糧快，甚至跟白米、白麵差不多。

1. 糯粟米

甜粟米的GI（升糖指數）值約為50~60，屬於中等GI食物；糯粟米的GI值約為70~80，屬於高GI食物。在相同重量下，糯粟米攝入後可能導致血糖水平上升更快。

另外，糯粟米的澱粉含量達70%～75%，並且幾乎為支鏈澱粉，具有消化快、血糖反應高的特點。

2. 小黃米粥

小黃米又稱糯小米，很多人喜歡在晚餐時喝點小黃米粥。實際上，黃米粥比白米粥升糖速度更快。如果需要控制血糖，一定不要大量喝小黃米粥，更不能早餐或晚餐只喝粥。

3. 打成粉、沖成糊的粗糧

很多人喜歡把粗糧打成雜糧粉，然後用水沖成糊喝，覺得方便又營養。但打成粉的步驟，會讓食物的血糖生成指數（GI）升高，有些食物甚至直接從低GI變成高GI。

4. 歐包

「100%全麥製作，減脂期必吃」的宣傳讓很多人深信不疑。市面上很多歐包雖然用了全麥麵粉，卻添加了一些高熱量的餡料。選擇歐包時，首先要看配料表第一位是否為全麥麵粉；其次要警惕餡料裏的熱量陷阱。

5. 粗糧餅乾

不少粗糧餅乾廣告宣稱「高纖維」「促排便」「無糖配方」，但想要粗糧餅乾入口不卡喉嚨，沒有大量油脂調和可做不到。另外，麩皮本身也親油，還能持油，所以粗糧餅乾的油含量都較高。

選擇粗糧餅乾時，要先看配料表第一位是否為全麥粉，同時留意無額外添加糖、脂肪含量較低。

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粗糧升糖的4大「隱形推手」

1. 品種越來越甜

經過選育的紅薯、南瓜等品種，含糖量更高、口感更甜糯，本身GI值高於老品種，口感甜度與升糖潛力呈正相關。

2. 煮得太過爛糊

加工時間越長、溫度越高，主食中澱粉糊化程度越高，進入腸道後吸收速度越快，血糖易快速升高。

3. 過度精細加工

薯仔泥、雜糧糊等加工形式，會去除延緩升糖的核心成分——膳食纖維，導致澱粉直接暴露，升糖速度翻倍。

4. 一次吃得太多

一次性集中攝入紅薯、粟米等粗糧，碳水化合物攝入集中，易引發血糖劇烈波動。

這4類粗雜糧 讓血糖更平穩

怎樣吃粗糧才能有效控制血糖水平？專家表示，粗糧的種類要選對，這跟粗糧中的重要營養成分澱粉有關。不同種類的粗糧，其中的澱粉性質是不同的。

許多主食的主要成分是澱粉，澱粉主要有直鏈澱粉和支鏈澱粉兩種。直鏈澱粉排列緊密，在體內不易被分解，對血糖的影響相對較小；而支鏈澱粉結構相對鬆散，容易被消化分解，升糖速度快。

1. 「麥」類粗雜糧

如燕麥、大麥、黑麥、蕎麥等「麥」類粗雜糧，相較於精製穀物，升糖指數普遍偏低。在消化過程中，它們釋放糖分的速度相對較慢，不會引發血糖水平急劇上升，因而有助於控制血糖。

2. 「豆」類粗雜糧

「豆」類食品，包括紅豆、綠豆、蠶豆、芸豆、鷹嘴豆等，其升糖指數相較於「麥」類粗雜糧更為溫和。

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3. 「麩皮」類粗雜糧

如燕麥麩皮、小麥麩皮以及含有麩皮的全麥麵包等。麩皮作為穀物加工過程中去除的外皮部分，富含膳食纖維，特別是不可溶性纖維，有助於減緩食物消化速度，延緩糖分吸收。

4. 「胚芽」類粗雜糧

胚芽類食物，如小麥胚芽、胚芽米、粟米胚芽等，是穀物種子中最具營養價值的部分。它們富含維他命E、B群、礦物質（如鎂、鋅、鐵）、蛋白質、健康脂肪以及抗氧化劑等營養成分。

吃粗糧記住這幾點

專家提醒，粗糧最好不要單獨吃，建議粗細搭配。

1. 形態越完整越好

形態越完整、加工程度越低的粗雜糧，引起的血糖波動越小。在胃腸道健康狀態允許、消化能力正常的情況下，儘量選擇吃整粒、完整的粗雜糧。

2. 不要長期只吃一種

控糖優選低升糖指數粗糧：燕麥、藜麥、黑米、綠豆；避免單一化，可混合2~3種粗糧與大米同煮。

3. 循序漸進地加量

對於健康人群，每日粗糧佔主食的1/3~1/2（約50～150克）；而對於初食者而言，可以從每日20克開始，逐漸增量，避免腸胃不適。

4. 烹飪宜軟不宜糊

可以通過提前浸泡的方法，比如雜豆類提前浸泡4～6小時，縮短烹飪時間；也可以巧用高壓鍋，讓粗糧更軟爛，減輕腸胃消化負擔；同時避免油炸、煎烤的做法，防止營養流失、熱量升高。

5. 三招找出健康粗糧

（1）看配料表

第一位必須是「全麥粉」「燕麥」等全穀物，而非小麥粉、大米粉。

（2）查營養成分

優先選脂肪≤5克/100克、糖≤3克/100克的產品，膳食纖維越高越好（≥6克/100克）。

（3）避開加工陷阱

儘量別買磨成細粉（比如雜糧糊糊）、壓成脆片的「精製粗糧」，保留顆粒感的原糧更健康。

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