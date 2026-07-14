揀竹筍技巧｜高纖助消化竹筍挑選4字訣　吃錯傷腎易便秘2類人不宜

夏季正值綠竹筍盛產期，人們也有許多方式料理這個人氣時令食材。



不過台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，竹筍富含膳食纖維及鉀離子，其中膳食纖維有助增加飽足感，但若攝取過多卻未補充足夠水分，反而可能引發腹脹、便祕，而鉀離子攝取過量則可能增加腎臟及心臟負擔，因此若為腸胃功能較差、腸躁症及慢性腎臟病患者，都應特別留意食用量。

竹筍熱量低、纖維高 減重與三高患者適合吃

每年6至8月為綠竹筍產季，台灣農業部農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA-農糧署」發文指出，綠竹筍含水量高、熱量低、富含膳食纖維。

夏季正值綠竹筍盛產期，綠竹筍膳食纖維豐富，有助增加飽足感。（健康醫療網）

許惠玉主任接受《健康醫療網》電訪表示，綠竹筍最大的特色正是在於膳食纖維含量高，易使人有飽足感，並與促進腸道蠕動有關，因此對想控制體重的減重者，或本身有糖尿病、三高（高血糖、高血壓、高血脂）等族群來說，是不錯的蔬食選項，但建議同時搭配足夠水分，一般人每天飲水量可依體重乘以30至35毫升估算，尤其夏季流汗量較大，不要等到口渴才補水，宜分多次喝、慢慢喝，較有助於身體吸收。

膳食纖維不是吃愈多愈好 補足水分才是關鍵

許惠玉主任也說，許多人認為膳食纖維吃得愈多愈好，但纖維通常也應搭配水分才能發揮效果，而若攝取大量高纖食物卻沒有補充相應水分，反而可能讓糞便變得乾硬，造成腹部脹痛、便秘。她也提醒，人若吃下大量高纖食物後仍長時間沒有排便，且出現消化系統的不適症狀，就應檢視是否為水分補充不足。

腸胃敏感者別吃太多 慢性腎臟病患者更要留意

也因如此，許惠玉主任提醒，腸胃功能較弱的人，包括胃食道逆流患者、腸胃敏感者及腸躁症患者來說，不宜一次攝取過多，以免增加腸胃負擔。此外，綠竹筍的鉀離子含量較高，因此慢性腎臟病患者也不建議大量食用，以免過多鉀離子堆積在體內無法及時排除，進而增加心臟負擔。

至於部分人擔心竹筍含普林，許惠玉主任則說，竹筍屬於中低普林食物，每100公克約含60至65毫克普林，對大多數人而言，適量食用竹筍仍屬均衡飲食的一部分，若為痛風病史者，在非急性發作期仍可依醫師或相關專業人員指示適量食用，不必過度擔心，而比起竹筍，更應留意避免攝取含糖飲料、酒精及動物內臟等較高風險食物。

食用量怎麼評估？可參考「蔬果579」原則

針對何謂「適量」，許惠玉主任也說，營養學上推廣的「蔬果579」，是指兒童、成年女性與男性每天分別應攝取5份、7份及9份的蔬果，其中蔬菜與水果的比例分別為兒童3:2、成年女性4:3、成年男性5:4，每份重約100克。除了份量需留意是否足夠，更可融入「彩虹原則」均衡挑選紅、橙、綠、白、紫藍等各色蔬果，並將這些蔬果平均分配在每天的飲食當中。

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挑筍四字口訣 掌握「白、彎、短、肥」

大家想吃到鮮甜脆嫩的綠竹筍，台灣農糧署建議掌握「白、彎、短、肥」四字訣，所謂「白」，是指切口處水嫩白皙，沒有腐敗異味；「彎」則是呈現牛角般彎曲，長度沒有過長；「短」代表筍體矮短、籜葉（筍殼）距離緊密；「肥」則是基部肥厚、筍尖緊閉且沒有出青（變綠）。

涼拌、煮湯吃出鮮甜 買回家建議盡快處理

農糧署指出，綠竹筍若接觸陽光較易出青，除了口感較老，也會產生苦味，因此以早晨採收或雨後隔日採收者品質可能較佳，不過由於竹筍採收後仍會持續生長，大家挑選時也應避免筍尖已明顯變綠的情況，買回家後也應盡快烹煮處理，若無法立即食用，可先煮熟後冷藏保存，以利於維持鮮甜口感。

料理方面，許惠玉主任建議以水煮、清蒸、煮湯或涼拌等方式料理，避免油炸或過度調味，較能保留綠竹筍原有的鮮甜風味。農糧署也分享簡易涼拌竹筍做法，大家可將竹筍洗淨後帶殼冷水下鍋煮熟，聞到筍香後即可關火悶約5分鐘，再取出放入冰水降溫，接著去殼切塊，依個人喜好酌量添加不同風味的醬汁食用。

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