人們喜歡待冷氣房，吃麻辣鍋搭配冰涼手搖飲。又辣又冰組合真是十分過癮，本身腸胃敏感，或有胃炎問題者，可能只會增加腸胃不適。



臺北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師郝立中指出，麻辣鍋、高油脂、過量飲食及高糖飲料，可能造成胃部不適，增加胃食道逆流症狀。享受美食，不需完全禁絕，但應注意食用份量、頻率，避免反覆挑戰腸胃。

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冷熱交替非胃潰瘍主因 吃太撐恐加劇胸口灼熱

人們常認為，邊吃麻辣鍋邊喝冰飲，這樣的劇烈溫差，會直接傷害胃部。目前無充分證據證明，短時間冷熱食物交替，會直接造成胃潰瘍，腸胃敏感者攝取過冷過熱食物，確實可能增加不適。郝立中主治醫師說明，麻辣火鍋具高油脂、高鹽分及刺激性調味特性，吃得過量也會增加胃部負擔。人們食用辛辣食物後，可能出現胃痛、腹脹、腹瀉或胃食道逆流症狀。

高糖飲增胃部壓力 易誘發酸水逆流

手搖飲及甜點含有較高糖分，加上碳酸飲料，容易增加胃部脹氣與打嗝。對胃食道逆流患者而言，胃部壓力增加，可能使胃內容物，容易逆流至食道，產生胸口灼熱、酸水逆流或喉嚨異物感。餐間口渴時，郝立中主治醫師建議，以適量白開水、不過度刺激飲品為主，避免短時間內攝取大量高糖、高油脂或刺激性食物。

消化潰瘍非單一因素 這兩大高危險因子

消化性潰瘍成因，並非只是吃辣或壓力大。長期睡眠不足、生活壓力大、飲食不規律，都可能影響腸胃症狀及整體健康狀態。若反覆出現上腹部疼痛、胃悶、噁心、食慾下降症狀，應進一步評估。出現黑便、吐血、體重明顯下降、吞嚥困難等警訊，更應盡快就醫。

目前最重要致病原因整理如下：

1. 幽門螺旋桿菌感染

若同時存在幽門螺旋桿菌感染，發生胃炎及消化性潰瘍風險，就會明顯增加。

2. 長期大量使用止痛藥

使用非類固醇抗發炎藥物，增加胃潰瘍與出血風險。使用含鋁、鎂或鈣胃乳片等制酸劑與藥物併用，會影響吸收，應依照醫師指示錯開時間。

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括約肌鬆弛誘發逆流 脹氣飲料也易引起逆流

胃食道逆流發生，與下食道括約肌功能、腹腔壓力、胃排空及飲食習慣因素有關。郝立中主治醫師解釋，當下食道括約肌功能較差，或腹部壓力增加時，胃內容物可能逆流進入食道。高脂食物、肥胖及餐後躺下，皆會增加逆流風險。胃內氣體增加，與頻繁打嗝時，胃內容物可能隨氣體向上逆流，應注意是否經常攝取，容易造成脹氣飲料。

乳脂減輕短暫刺激 乳糖不耐者慎防腸胃不適

人們吃辣前喜歡喝一杯牛奶，認為能保護胃壁。郝立中主治醫師表示，牛奶中的蛋白質與脂肪，確實可能暫時減輕部分刺激感，但不代表喝牛奶，就能預防胃炎或胃潰瘍。高脂乳製品可能增加胃食道逆流患者不適，乳糖不耐受者飲用牛奶後，可能出現腹脹或腹瀉。本身飲用牛奶容易出現腸胃不適者，並不建議為了吃辣而大量飲用。

腸胃敏感掌握適度原則 醫授麻辣鍋防逆流撇步

減少腸胃負擔，最重要的是，避免暴飲暴食、空腹一次攝取，大量刺激性食物。真正需要避免的，並非單一食物，而是長期過量，及反覆造成不適的飲食模式。郝立中主治醫師提醒，頻繁出現火燒心，上腹不適，應調整習慣，必要時，尋求消化內科醫師評估。掌握適量、適時、適度原則，才能在享受美食同時減少負擔：

1. 溫和進食順序

先從蔬菜、豆腐等，容易消化食物開始，搭配適量蛋白質及澱粉，麻辣油炸高油脂食物適量攝取，避免吃到過飽。

2. 冰品食用時機

餐後想吃冰品，不要在胃部飽脹情況下，立刻大量食用，留意自身是否出現胃痛、腹脹或胃食道逆流症狀。

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