破解止痛藥殘留迷思　藥劑師提醒用藥五不原則　這幾類人別隨便吃

近年因為疫情，止痛藥成為家庭的常備藥品之一，用來緩解輕微不適的症狀。



不過網傳「一顆普拿疼（Panadol）會殘留在身體五年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了。」讓許多人擔心吃多傷身，寧願選擇忍痛也不吃藥。

服用止痛藥5不原則（01製圖）

遵循醫囑用藥 安全不傷身

對此，台灣衛生福利部南投醫院藥師劉秀慧指出，多數人都會擔心吃止痛藥有藥物殘留的問題，但其實止痛藥如果藥效為4～6小時，也就是4～6小時後它在體內的濃度就會下降，長效劑型則在體內殘留3～6天即完全排除。其實只要依據醫師或藥師指示下，正確使用止痛藥大部分都是安全的。

止痛藥分2類 服用注意事項一次看

止痛藥主要包括中樞止痛藥（例如普拿疼）與非類固醇消炎止痛藥兩類。台灣藥劑科林鴻昌主任提醒，普拿疼為肝臟代謝，成人每24小時不得超過4000毫克，且需分成多次，至少間隔四小時服用，有飲酒習慣或B型、C型肝炎者、嚴重肝病或肝硬化者，應謹慎使用並依照醫師或藥師指示服用藥品；而有慢性腎臟病的病人則建議盡量避免使用非類固醇消炎止痛藥。

正確用藥 止痛藥5不原則

建議大家遵循正確使用止痛藥5不原則：

1. 不過量：不過量使用普拿疼（Panadol）指示藥品，並依照醫師或藥師指示服用藥品。

2. 不喝酒：使用止痛藥應避免飲酒，因可能造成肝損害。

3. 不併用：不要同時服用2種以上含普拿疼藥品，以免造成肝損害，至於洗腎或是有慢性腎衰竭的病人，建議不要使用非類固醇消炎止痛藥，可能加重對腎臟的傷害。

4. 不空腹：長期使用非類固醇消炎止痛藥可能出現腸胃不適、胃腸出血，宜與食物一起服用或在飯後服用。

5. 不亂買：不聽、不信、不買、不推薦。



