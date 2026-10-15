鱸魚營養｜秋季養生推薦鱸魚　富含奧米加3護心血管　3類人慎食

秋季想進補？來試試鱸魚吧，鱸魚性平不易上火，可補脾胃、益肝腎，還有助於養護心血管、強筋骨，肉質細嫩，刺少而且好吸收消化。

本文審核專家：中國中醫科學院廣安門醫院心血管科副主任醫師高嘉良



但是鱸魚怎麼吃更合適？哪些人要慎吃？快來了解一下。

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為什麼推薦鱸魚？

我們常吃的淡水魚各有養生益處。

1. 鯽魚

性平味甘，有助於補脾胃、利水消腫。

2. 草魚

性溫味甘，有助於暖胃補中、平肝祛風，適合脾胃虛寒的人群食用。

3. 鱖魚

性平味甘，有助於補氣血、益脾胃。

4. 鱸魚

性平味甘，有助於補脾胃、益肝腎。

相較其他幾類淡水魚，鱸魚的優勢有3點：

①肉質鮮嫩，纖維細軟，優質蛋白很容易被人體吸收。

②低脂清潤，有助於補充秋季人體損耗的氣血，緩解秋燥帶來的口乾、乏力等不適。

③刺少，老少皆宜。



鱸魚的2個隱藏價值

1. 有助於養護心血管

秋季氣溫起伏大，正是心血管問題的高發時段。秋季適當食用鱸魚，有助於在日常飲食中溫和養護心腦血管，穩定體內代謝，適合中老年人、亞健康人群、血脂偏高人群、脾胃虛弱人群、秋季常有筋骨不適人群、需要日常養護心血管的人群食用。

鱸魚養護心血管的核心營養成分是歐米伽3（奧米加3）不飽和脂肪酸，其中DHA含量在淡水魚中位居第一梯隊，是日常補充DHA的優質食材。

它的好處主要有3個方面：

①有助於降低血液中的甘油三酯水平，輔助軟化血管，降低動脈粥樣硬化的發生風險。

②有助於保護血管內皮細胞，增強血管彈性，改善秋季溫差大帶來的血管應激狀態。

③鱸魚中的鉀元素有助於促進體內鈉的代謝，對維持血壓穩定有一定輔助作用。



2. 有助於強筋骨

秋季不少人容易出現腿抽筋、腰膝痠軟等筋骨不適。鱸魚富含容易被人體吸收的優質蛋白，是骨基質膠原蛋白合成的重要物質基礎，同時含有鈣、磷、硒等礦物質，多種營養協同作用，有助於為骨骼健康提供營養支持。

中醫認為腎主骨，筋骨強健離不開腎精的滋養，而腎精依賴於脾胃運化的水谷精微不斷充養。秋季氣候偏燥，鱸魚性平味甘，有助於健脾養胃、補益肝腎。脾胃運化強健，後天精微得以化生，源源不斷濡養腎精，進而滋養骨骼。

在家怎麼做「生焗鱸魚煲」？

「生焗鱸魚煲」（CCTV中央電視台）

食材：

鱸魚、生薑、乾蔥頭、大蒜、雞蛋、黃豆醬

做法：

1. 鱸魚切塊，加入少許鹽醃15分鐘，再加入白胡椒粉、料酒，醃製8～10分鐘。

2. 鍋中倒入少許油，淋入蛋液迅速翻炒，加入黃豆醬炒香，使雞蛋液和黃豆醬融合在一起，盛出備用。

3. 另起油鍋，倒入薑、大蒜、乾蔥頭炒香，將醃好的魚塊平鋪在炒好的底料上，鋪上雞蛋黃豆醬。

4. 蓋上蓋，中火焗9～10分鐘，揭蓋撒上蒜苗花，關火燜30秒即可。

功效：

這款「生焗鱸魚煲」屬於平補藥膳，從中醫來講，有助於健脾和胃、養血益精、補益肝腎。其中鱸魚平補固本、補益肝腎，雞蛋滋陰養血，黃豆醬開胃助運化。搭配少許葱薑蒜，有助於溫中行脾、化濕散滯，全方位補而不壅，溫潤不燥，非常契合秋季的平補養生，適合脾胃虛弱、食慾欠佳，想要食補又擔心滋膩上火的人群。

這3類人群慎吃鱸魚

1. 對鱸魚過敏者應當禁食，過敏體質、不確定是否對魚類過敏的人群需要慎食。

2. 鱸魚屬於中嘌呤的食物，痛風急性期不宜食用。當尿酸控制穩定的時候，可以少量進食。

3. 濕疹、皮炎等皮膚病處於發作階段，建議少食或者儘量不食用，避免症狀反覆加重。

小編溫馨提示：本文推薦藥膳僅供日常飲食調理參考，不能替代藥物治療。如有不適請及時就醫，在專業醫師指導下用藥。



秋季食用鱸魚行動指南

1. 適合吃

中老年人、亞健康人群、血脂偏高人群、脾胃虛弱人群、秋季常有筋骨不適人群、需要日常養護心血管的人群。

2. 怎麼吃

推薦「生焗鱸魚煲」，平補潤燥，溫潤不上火，肉質細嫩，容易吸收，老少皆宜。

3. 慎吃人群

對鱸魚過敏者，痛風急性期患者，濕疹、皮炎處於發作期人群。

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