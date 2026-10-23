乳酪不是愈貴愈好　認清4個誤區選購時別中伏　零蔗糖不等於無糖

你知道嗎？「零蔗糖」酸奶（乳酪）並不是沒有糖，貴的酸奶也未必含有益生菌，菌株種類原來並不是越多越好。如果不懂得分辨市面上種類繁多的酸奶，不僅會讓您花冤枉錢，還可能無意中攝入更多糖分。究竟應該如何正確挑選酸奶呢？

本文審核專家：中國農業科學院農產品加工研究所副研究員王筠鈉



今天小編和您說說，那些酸奶選購中的套路。

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常喝酸奶，對身體有哪些好處？

酸奶由牛奶發酵而來，是優質的乳製品，營養更容易被人體利用。

好處1：補充優質蛋白與鈣

酸奶保留了牛奶中多種維他命、礦物質，是日常補鈣的優質來源。

好處2：減輕乳糖消化負擔

酸奶發酵過程中部分乳糖被分解，喝牛奶容易肚子疼、腹瀉的人，喝酸奶通常更容易接受。

好處3：有助於調節腸道微生態

酸奶發酵過程中還會產生乳酸菌等有機酸，形成特有的酸香風味。發酵產生的營養成分，有助於調節腸道微生態，但這種作用會受菌種、酸奶攝入量、個人身體情況等多重因素的影響。

認清酸奶常見的4個誤區，選購時別踩坑

1. 常溫酸奶大多不含活性發酵菌

常溫酸奶在發酵完成之後會進行熱處理，絕大多數活菌都會被滅活，國標命名為熱處理發酵乳或熱處理風味發酵乳，不以保留活性發酵菌為特點，可以常溫儲存。

需要注意的是，部分常溫酸奶配方中也會添加益生菌菌種，但經過熱處理之後，活菌已經被滅活，無法獲得活菌帶來的相關作用。想要獲取活性發酵菌，選購時先看售賣存放位置，優先選擇低溫冷藏售賣的酸奶，同時查看產品標籤，避開經過熱處理的酸奶。

2. 「零蔗糖」不代表完全沒有糖

「零蔗糖」只代表沒有額外添加蔗糖，但牛奶本身含有天然乳糖，所以酸奶中依然含有糖分。部分「零蔗糖」產品為了保證口感，還會添加赤蘚糖醇、甜菊糖苷等甜味劑。因此選購時不要只看包裝上「零蔗糖」三個大字，重點要看配料表和營養成分表。

3. 益生菌不是菌種越多越好

不要簡單地認為菌種種類越多、數量越大就越好。益生菌要看菌株是否合適、保質期內活菌數量是否達標，還要看該菌株有沒有對應的臨床研究證據，並不是菌種種類多，效果就一定更好。

4. 發酵菌不等同於益生菌

酸乳使用兩種傳統發酵菌種，發酵乳可以使用法規允許的其他菌種。

但發酵菌不等同於益生菌：發酵菌主要作用是把牛奶發酵成酸奶。而益生菌指攝入足夠量時，能夠對身體健康產生有益作用的活性微生物。不是酸奶裏所有發酵菌種，都符合益生菌的定義。

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讀懂酸奶分類，選購更省心

按照中國標準，酸奶分為4種基本類型：酸乳、風味酸乳、發酵乳、風味發酵乳。區分主要看兩點：使用什麼發酵菌種，有沒有添加水果、果汁、糖等其他配料。

但從日常選購的角度看，大家更習慣按產品特點分為3類：

1. 原味酸奶

強調產品本身的奶香味和發酵產生的酸味，一般不添加水果、果汁、香精等風味物質。對應國標中的「酸乳」和「發酵乳」，兩者的主要區別在於使用的發酵菌種不同。

2. 風味酸奶

在原味酸奶的基礎上加入水果、果汁、穀物或其他風味配料，口感更加豐富。對應國標中的「風味酸乳」和「風味發酵乳」。風味酸奶並不是不好，關鍵看具體配料和糖的含量。

3. 益生菌酸奶

強調含有特定的活性菌，且這些菌在規定條件下要保持一定數量。益生菌是指攝入足夠量時，能夠對身體健康產生有益作用的活性微生物。選購時不要只看包裝上寫了多少種菌，重點看菌株是否合適、保質期內活菌數量是否達標。

去超市怎麼挑？記住這4點，幫你選對酸奶

1. 查看產品類型，乳飲料不是酸奶

認準標註為酸乳、發酵乳、風味酸乳或風味發酵乳的產品。如果包裝標註是「含乳飲料」「乳酸菌飲料」，則不屬於酸奶範疇，不要被「酸酸乳」「乳酸菌」這類名稱誤導。

2. 查看存放環境，分清是否含有活性發酵菌

擺放在冷藏櫃售賣的酸奶，通常含有活性發酵菌。常溫貨架售賣的熱處理發酵乳，活菌大多已經經過處理滅活。想要攝入活性發酵菌，請選擇冷藏存放的酸奶。

3. 查看配料表，優選「生牛乳」靠前的產品

配料表中排位越靠前，代表該原料含量越高，優先選擇「生牛乳」排在第一位的產品，同時留意糖、甜味劑所處的位置。

4. 結合自身需求，針對性挑選

如果您比較在意脂肪攝入，可以優先選擇標註「低脂」或「脫脂」的產品。如果更關注糖分攝入，需要同時參考配料表與營養成分表，不要被「零蔗糖」宣傳誤導。

推薦酸奶吃法：檸檬酸奶白菜沙律

這是一道清爽的創意涼菜，用酸奶替代沙律醬和麻醬，既清爽解膩，又能補充蛋白質。

檸檬酸奶白菜沙律（CCTV央視一套節目截圖）

主要食材：酸奶、白菜、茉莉花茶、松子仁、熟芝麻、檸檬葉、香醋

小編溫馨提示：本文為食物科普，不構成診療建議。酸奶屬於普通食品，不能替代藥物。酸奶雖好，但乳糖不耐受嚴重、腸胃敏感或患有特殊疾病的人群，建議根據自身情況適量食用，必要時諮詢專業營養師或醫師。選購時請理性看待「零蔗糖」「益生菌」等宣傳，不要被包裝誤導。



選購酸奶行動指南

1. 查看包裝上的「產品類型」，認準酸乳、發酵乳、風味酸乳、風味發酵乳，避開標註為「含乳飲料」的產品。

2. 想要攝入活性發酵菌，請優先選擇商超冷藏櫃售賣的酸奶，同時查看產品標籤，避開熱處理發酵乳。常溫貨架的熱處理發酵乳，活菌大多已經滅活。

3. 「零蔗糖」不代表完全無糖，選購時重點看配料表和營養成分表，不要只看包裝宣傳。

4. 益生菌不是菌種越多越好，重點看菌株是否合適，保質期內活菌數量是否達標。

5. 酸奶是日常優質乳製品，可以作為均衡飲食的一部分，不要過度放大它的營養作用。

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