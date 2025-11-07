乳酪表面水液倒掉太浪費！專家揭4好處降血壓增記憶　現1情況即丟

每次打開乳酪（Yogurt，優格），就會發現表面浮著一層清澈的水狀液體。那些液體究竟是什麼？是否已變質？面對這層「乳酪水」，你通常會直接舀走丟棄，還是攪拌均勻照常食用？



如果你習慣將乳酪表面的液體舀走丟棄，那可就太可惜了！事實上，你丟棄的並非雜質或多餘水分，而是乳酪中的精華——乳清。這層液體是牛奶經過發酵和凝結後自然釋出的產物，富含蛋白質、乳糖、礦物質和維生素。

事實上，你丟棄的並非雜質或多餘水分，而是乳酪中的精華——乳清。（tomosatoo@photo-ac）

乳清為什麼會浮在表面？

乳酪在發酵過程中，乳清會被鎖在牛奶細胞壁內。當乳酪成型後，乳清會自然地與固體部分分離，尤其是在沒有添加增稠劑的純乳酪中更容易發生，而且若乳酪在運輸過程中受到晃動，或者在冷藏後再取出，溫度從低到高的變化會使細胞壁受損，導致乳清流出並浮到表面。若乳清存放時間過長，乳清分離的情況就越明顯，尤其在希臘乳酪中更為常見。



乳清帶有天然的微酸風味，其營養價值極高，富含易於吸收的優質蛋白質和維持骨骼健康的鈣質，對人體有許多好處。

乳清好處1｜有助肌肉生長

乳清蛋白的蛋白質利用率（PER）為3.2，而通常PER在2以上，就可視為優質的蛋白質，乳清可快速消化吸收，有助於增強飽腹感，適合健身訓練前後補充，能有效支持肌肉的生長與修復。

乳清蛋白，有助於肌肉的生長（Brad Neathery@unsplash）

建議：在運動結束後30至60分鐘內補充乳清蛋白，這有助於迅速為肌肉合成提供原料，加速運動後的組織修復。



乳清好處2｜維持腸道健康

乳清含有多種重要礦物質，如鈣、鉀、磷、銅、鋅等，含有活菌、乳酸和果酸，有助於促進消化，維持腸道健康。

乳清有助於維持腸道健康（78design@photo-ac）

建議：每天攝取量約在25至50克之間，具體依據個人的蛋白質需求而定。





乳清好處3｜提升記憶力

乳清中所含的生物活性胜肽和益生菌（乳酸菌），被認為能夠與「腸腦軸線」，一個連接消化系統和中樞神經系統的網絡，產生交互作用。這可能間接影響腦部重要神經傳導物質的平衡，從而有助提升記憶力、改善專注力與整體認知功能。

乳清有助於提升記憶力（cagephoto@photo-ac）

建議：雖然乳清蛋白有益處，但單靠它並不能完全提升記憶力，建議均衡飲食、攝取足夠的蔬菜水果、全穀類和魚油等。



乳清好處4｜改善心血管健康

根據《國際乳製品期刊》研究發現，食用乳清蛋白可以改善心血管健康，有助降血壓，還可能降低膽固醇。

乳清有助於心血管健康（photoco@photo-ac）

建議：腎功能不佳、乳糖不耐受者要咨詢醫生再食用。





美國註冊營養師Amanda Sauceda在女性健康雜誌self.com中指出，雖然乳酪表面浮著的這層水狀液體看起來可能不太誘人，但屬於正常現象，完全可以安全食用，倒掉實在太可惜，會失去很多好處。最簡單的處理方式是，直接將它與乳酪攪拌均勻進食。

至於什麼時候，才能確保可以丟掉，美國農業部（USDA）的建議，當乳酪出現任何明顯的顏色改變或者聞到、嚐到不好的味道時，就表示它可能已經變質了；一旦出現這些跡象，為了安全起見，可立刻將剩下的乳酪全部丟棄。