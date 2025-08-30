減肥｜乳酪瘦身護腸道竟愈食愈肥？營養師揭3大熱量陷阱7配搭建議

乳酪因含有益生菌和蛋白質，熱量又相對低，常被減肥族群當作早餐、零食，還可以搭配水果一起食用，不過有些人為何愈吃愈胖？



台灣陳珮淳營養師表示，原因在乳酪、水果選錯了！乳酪若含糖量太高又搭配不當，看似營養滿分的「乳酪水果碗」，就有可能成為暗藏高糖、高熱量的「甜點陷阱」。

網友熱議6大乳酪好處排行（按圖👇👇👇）

乳酪＋水果「這樣選」還猛加配料？當心變熱量炸彈！

台灣陳珮淳營養師指出，乳酪加水果的組合，常見有以下3大熱量陷阱：

1. 乳酪含糖量高：市售調味乳酪為了口感好，常加入糖、奶油、香料等，有些乳酪一杯含糖量甚至相當於半罐可樂，如果選錯，等於是在吃「乳酪布甸」！

2. 水果含糖量高：例如香蕉、葡萄乾、水蜜桃、芒果等雖是天然食物，但含糖量高，升糖指數不低，容易使血糖快速上升、胰島素分泌增加，脂肪就可能開始囤積。

3. 配料過多：許多人喜歡在乳酪加上堅果、燕麥、果乾、蜂蜜、椰子片等配料，若不控制份量，每樣都「來一點」，熱量就很有可能破表。



乳酪如何正確選？可以搭配什麼？減脂期「天然食材」也要注意

台灣陳珮淳營養師建議，應以「無糖原味乳酪」為首選，成分表最好只出現生乳與乳酸菌，避免選擇有果泥、糖、奶精等添加物的乳酪。此外，「希臘乳酪」是原味乳酪經過濾水濃縮的版本，蛋白質含量相對較高、乳糖較低，飽足感較強，適合想控制體重的人。

水果方面，台灣陳珮淳營養師表示，應優先挑選「低糖高纖型」的水果，例如藍莓、蘋果、士多啤梨、覆盆莓等，可避免血糖劇烈波動，同時幫助腸道代謝順暢。至於配料則務必精簡，例如堅果應控制在一湯匙內（約5至6顆），可適量添加奇亞籽或原味麥片，記得完全不加糖，以免把乳酪變成「甜點杯」。

按圖了解營養師揀乳酪心得︰

除了控制糖分與熱量，台灣陳珮淳營養師也建議在乳酪中加入蛋白質，更有飽足感，例如搭配水煮蛋、無糖豆漿或雞胸肉，避免餐後還嘴饞想找零食吃。她強調，即使是天然食材，也會含有較高的糖分與熱量，特別減脂時期要多加注意。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

