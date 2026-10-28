芝士蛋糕食譜合集｜11款簡單易做免焗爐都得 必試5分鐘Tiramisu
撰文：王詩欣
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芝士蛋糕是甜品瑰寶，全球有數以億計芝士蛋糕愛好者及數之不盡的芝士蛋糕食譜。以下11款芝士蛋糕，做法簡單，容易掌握。
芝士蛋糕食譜｜芝士蛋糕分3種 有不同風味
美國、日本、西班牙和意大利等均有自己傳統的芝士蛋糕代表，流傳各地後演變出各適其適的風格，但大致上可分為重芝士蛋糕、輕芝士蛋糕和免焗芝士蛋糕。摻雜不同風味例如抹茶、朱古力、Oreo、芒果或牛油果等，又變出華麗炫目、層出不窮的芝士蛋糕。以下為大家推介11款經典芝士蛋糕 必試懶人版5分鐘Tiramisu輕鬆易做。
芝士蛋糕食譜合集【1】5分鐘Tiramisu
5分鐘Tiramisu︰懶人星級甜品，免蛋免魚膠，4步完成。
芝士蛋糕食譜合集【2】巴斯克焦香芝士蛋糕
巴斯克焦香芝士蛋糕︰Basque Cheesecake最緊要燶！新手必成功。
芝士蛋糕食譜合集【3】抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕
抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕︰甘香不塌有秘訣。
芝士蛋糕食譜合集【4】電飯煲日式芝士蛋糕
電飯煲日式芝士蛋糕︰免焗甜品，不黐底簡單零失敗。
芝士蛋糕食譜合集【5】抹茶芝士蛋糕
抹茶芝士蛋糕︰免焗免雪，甘甜軟糯，抹茶粉別放太多！
芝士蛋糕食譜合集【6】紐約芝士蛋糕
紐約芝士蛋糕︰不花巧的芝士蛋糕，停不了口的濃烈芝士味。
芝士蛋糕食譜合集【7】Oreo芝士蛋糕
Oreo芝士蛋糕︰免焗冇蛋冇魚膠，雪糕般軟滑！
芝士蛋糕食譜合集【8】Tiramisu朱古力芝士蛋糕
Tiramisu朱古力芝士蛋糕︰咖啡酒香，芝士拌蛋的完美組合。
此外，還有3款免焗純素「芝士蛋糕」，免蛋奶質感絲滑細緻。芝士蛋糕含奶製品成份，如果是純素食者Vegan並不能安心享用。在純素甜品中，腰果、牛油果及滑豆腐也可代替忌廉芝士做蛋糕，最基本做法將材料搞拌成奶昔狀態，倒在蛋糕模內，可放入焗爐烘焗，或只需用雪櫃冷藏或冷凍至蛋糕挺身完成，做法一般來說簡易輕鬆。
芝士蛋糕食譜合集【9】牛油果純素芝士蛋糕
牛油果純素芝士蛋糕︰雪糕口感，免蛋奶甜品4步做妥！
芝士蛋糕食譜合集【10】Oreo純素芝士蛋糕
Oreo純素芝士蛋糕︰香滑簡單，走蛋走奶，無添加免焗甜品。
芝士蛋糕食譜合集【11】藍莓腰果芝士蛋糕
藍莓腰果芝士蛋糕︰免焗自製最划算。
本文作者：王詩欣
香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。
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