蜂蜜補氣血養脾胃　哪種適合偏寒/熱體質？教7使用方法+3道食療方

蜂蜜被稱為「液體黃金」，它不僅能泡水喝，還是「天然潤喉糖+開塞露+潤唇膏」。



蜂蜜怎麼選、怎麼吃、怎麼用？往下看，一文說清。

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5種蜂蜜各不同 選錯反而易傷身

1. 槐花蜜

偏涼，清肝火、清大腸熱、涼血潤燥。適合火氣大、脾氣衝、眼睛紅、脅肋堵、大便味偏重，或有痔瘡便血困擾的人。需要注意的是，脾胃虛寒者不建議長期食用。

2. 枇杷蜜

偏涼，潤肺利咽。適合秋天乾咳、喉嚨乾癢，以及說話多、用嗓頻繁的人。

3. 棗花蜜

偏溫，補中益氣、溫脾暖胃。適合脾胃虛寒、氣血偏弱、手腳冰涼的人群。體內有濕熱、痰多或容易上火的人建議少選。

4. 龍眼蜜

偏溫，補氣血、養心神，有助體虛人群通便。適合氣血偏弱、臉色偏白、容易心慌、睡眠不好、健忘、手腳涼的人，產後或術後體虛調養也適合。體質偏熱、容易上火或舌苔厚膩的人建議少選。

5. 百花蜜

性平，無明顯寒熱偏性。適合沒有明顯偏寒或偏熱體質的人群日常飲用。

選購蜂蜜記住這幾點

1. 認準成熟蜜

優先選擇蜜蜂自然釀造成熟至封蓋的成熟蜜，認準包裝標註NY/T 4644-2025標準。

2. 保存方式

蜂蜜遇高溫易發酵溢出，建議密封後置於陰涼乾燥處保存。

3. 結晶情況

結晶是正常物理現象，不能據此判斷真假優劣，不影響食用。

4. 沖調水溫

水溫不宜超過40℃，高溫易破壞活性酶。

5. 蜂產品區分

僅蜂蜜為藥食同源，可日常作為食品食用。蜂房、蜂膠、蜂蠟屬於藥材，其中藥用蜂房為胡蜂（馬蜂）的蜂巢，並非普通蜜蜂蜂巢，三者不可隨意當作食品食用。

蜂蜜別只會泡水！推薦3個內服用法+3道食療方

蜂蜜歸肺、脾、大腸經，傳統上用來補中潤燥、止痛解毒。泡水只是最基礎的吃法，下面這些用法更對症

1. 酒後不適

溫蜂蜜水（水溫≤40℃）能補充水分，緩解酒後不舒服。需要注意的是，嚴重醉酒一定要及時就醫。

2. 胃部隱痛

取一小勺蜂蜜含服慢慢嚥下。蜂蜜能緩急止痛，對脾胃虛弱引起的隱痛有舒緩作用。如果疼痛一直不緩解，要及時就醫。

3. 咽喉乾燥

含一勺蜂蜜讓它慢慢在嘴裏化開，儘量讓蜂蜜在咽喉處多停留，使其附着在咽喉黏膜上形成保護膜，從而潤喉止咳，養護效果不錯。

推薦3道食療方

1. 蜂蜜花椒蒸梨

雪梨挖核，放入5～8粒花椒，蓋上蓋子後上汽蒸15分鐘，晾至40℃挑出花椒，拌入枇杷蜜。花椒辛溫散寒，中和梨的寒涼，整體潤而不寒、溫而不燥。

2. 陳皮蜜汁肋骨

排骨冷水下鍋加料酒焯2～3分鐘，煎至兩面焦香後下陳皮絲和薑片，倒入開水及泡陳皮的水，蓋上蓋子燜煮30分鐘，加鹽與生抽調味後大火收汁，晾涼拌入百花蜜。排骨補脾胃、益氣血，陳皮理氣燥濕，蜂蜜潤燥，三者搭配補而不滯、溫而不燥。

3. 銀槐枇杷蜜利咽飲

金銀花、槐花各6克，開水沖泡後加入枇杷蜜20克調味。金銀花清熱解毒、疏散風熱，槐花清肺瀉火、涼血利咽，對肺熱帶來的咽喉乾癢不適有輔助調理作用，代茶飲不宜長期大量飲用，慢性咽炎請遵醫囑治療。

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蜂蜜還能這樣用！試試這4個外用小方法

蜂蜜內服能養生，外用也有不少妙用。秋天乾燥，這幾個方法能派上用場

1. 口腔潰瘍

取少量蜂蜜塗於潰瘍面，含15分鐘後嚥下。傳統認為可輔助緩解口腔潰瘍不適，若反覆發作應及時就診。

2. 手部乾裂

蜂蜜、橄欖油與維生素E膠囊調勻，睡前厚塗於雙手（尤其是指甲邊緣及倒刺處），保鮮膜包裹過夜。堅持使用，有助於改善手部乾裂粗糙狀態。

3. 潤唇

蜂蜜潤唇膏對口角炎、嘴唇反覆脱皮有一定輔助養護作用，症狀嚴重需及時就診。天然成分無防腐劑，建議在3～4個月內用完。

4. 「古代版的開塞露」

《傷寒論》記載，蜂蜜小火熬至「滴水成珠」，晾至溫熱不燙手時捻成兩寸長、小指粗、一頭尖的蜜栓，是古代針對津液虧虛、大便乾結的經典方劑，李時珍評價此方為「千古神方」。（注：長期便秘請及時就醫）

這3類人食用蜂蜜要當心

世界衛生組織建議，成年人每日添加糖總攝入量最好不超過25克，蜂蜜也計入添加糖總量。

1. 糖尿病患者

蜂蜜含糖量較高，每日攝入量儘量控制在10克以內。

2. 痛風或尿酸異常人群

果糖進食後15～60分鐘可能導致血尿酸升高，每日攝入量儘量控制在5克以內。

3. 1歲以下嬰兒

腸道功能尚未發育完善，不宜食用蜂蜜及其製品。

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