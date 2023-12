蒜頭營養｜西醫之父大蒜10好處 降血壓膽固醇抗衰老1日宜吃多少?

大蒜是一種很極端的食品,喜歡它的朋友可以很愛,大口大口生蒜照吃可也,完全不怕辣;但也有人嫌它味太濃,吃完會口臭,對它避之則吉。常聽聞大蒜可以殺菌,原來除此之外它還有許多好處,對人體十分有益,以下將介紹10個大蒜的好處。



以蒜入藥?

古時醫學未發達,不論埃及人、巴比倫人、希臘人、羅馬人和中國人等,據說都曾以蒜入藥,推崇其藥用價值。古希臘時期,有「西醫之父」之稱的醫生Hippocrates曾有句名言:“Let food be thy medicine, and medicine be thy food.”(讓食物成為你的藥物,你的藥物就是你的食物。)在那個年代,很多人迷信疾病是由於天譴或超自然力量所致,唯獨Hippocrates相信患病是跟環境、飲食、生活習慣有關。

早在古時,醫生已喜用大蒜入藥,認為它能治病。(Unsplash)

有指他在當時力推以「蒜」作為肺部疾病之食療,並用它紓緩瘡毒、當作瀉藥等等。雖然現在甚少以蒜當藥,但其實大蒜對健康的好處不容忽視,以下就分享一些蒜的功效。

1.熱量低營養高

單單一瓣蒜頭,已蘊含豐富營養,以下為蒜的營養成分(分量為1瓣,約3克)。

熱量:4.5卡

蛋白質:0.2克

碳水化合物:1克

維他命B6:佔每日人體所需的2%

維他命C:佔每日人體所需的1%

錳:佔每日人體所需的2%

硒:佔每日人體所需的1%

纖維:0.06克

此外,還有其他營養素,包括:鈣、銅、鉀、磷、鐵和維他命B1等。

蒜的營養價值十分豐富。(GettyImages / VCG)

除了上述10大好處,還有些未經完全證實的功效。

首先,有學者曾提出蒜可減肥,其中一種名為Ajoene(阿藿烯)的物質,能發酵血液內的特別物質,破壞脂肪沉積層,所以將來或有減肥藥會以蒜作為原料。其次是,有指大蒜能提升男性吸引力,捷克曾有大學做過一個研究,指男性在約會前12小時食兩瓣蒜的話,能增強吸引力,這種情況下的男人體味居然讓女性為之瘋狂,聽來得啖笑,但有興趣的讀者可試試。

值得一提的是,蒜有一個很大的優點,就是夠百搭,配很多食材和菜式皆可。若你怕生蒜太辣,可參考以下食譜,製作你喜歡的大蒜料理。

不過,任何食品若食得太多都有機會適得其反,所以也需注意以下幾點:

(1)醫生不建議孕婦及正在餵哺母乳者食過量的蒜,而7歲以下的小朋友亦只應該食適量的蒜。

(2)手術前2星期不宜食大蒜,因為蒜能稀釋血液,使手術時大量出血。

(3)大蒜接觸皮膚後或會使皮膚產生灼熱感,所以若你要用大蒜作為外敷用途,請先諮詢醫生。

(4)對貓和狗等動物來說,大蒜有如毒藥,尤其是秋田犬和柴犬等日本種的狗隻。

資料來源:Healthline、BrightSide