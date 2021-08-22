入廚貼士｜100円意粉醬升級靠2種常見材料　意大利大廚親授4秘技

日本100円店（百元商店）有如藏寶地點般，內藏各式各樣設計實用的家居雜貨，令人沉迷。日本100円店除了高CP值的家品雜貨外，更有不少的高品質的即食、袋裝食品如意粉醬出售，原來只要加入2樣材料及利用一些烹調技巧，100円的即食意粉醬即升級為正宗意大利肉醬意粉，媲美大廚出品！



日本100円店不止有實用的家居雜貨，同時亦有出售食品類的商品，如調味料、零食、袋裝食品等。筆者身邊不少朋友都愛吃$12店的意粉醬，因為一包約250克（2人分），烹煮1-2人分量剛剛好，而且可以一次過使用完畢，不用成為雪櫃中的「垃圾」，味道選擇多款又容易使用，是受歡迎的商品之一。

$12店的意粉醬款式多達10種，必有一款你喜歡。（余曉彤攝）

日本節目《百元商店》將100円店的意粉醬帶出日本，向意大利最著名吃肉醬意粉（Bolognese）的餐廳Ristorante Biagi登門造訪，請大廚迪娜將100円的即食濃郁肉醬升級為正宗的番茄肉醬！烹煮這個升級料理不需要昂貴的食材，全部材料都可以在香港找到，在家亦可輕鬆完成。

將要用的是用免治肉、完熟番茄及蔬菜煮至入味的即食肉醬。（《百元商店》截圖）

Ristorante Biagi大廚迪娜示範用日本100円店的即食肉醬意粉醬煮出正宗番茄肉醬（Bolognese），請按圖看：

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正宗番茄肉醬（Bolognese）不加水？

番茄肉醬（Bolognese）來自意大利波隆那，更是當地著名的肉醬。番茄肉醬看似是普通的番茄肉醬，但原來正統的肉醬做法是沒有新鮮番茄，而且熬製時間長達5小時，更用另一樣食材代替水！

以往我們會用水來增加肉醬的分量，不過原來正宗的番茄肉醬是不加水和番茄！（林宛津、李賢華攝）

請按圖看正宗肉醬意粉做法：

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