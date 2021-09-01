紅豆功效｜護心減肥6大好處不同赤小豆　附2021陳皮豆沙月10推介

紅豆是中秋月餅的常用配料，甘香的紅豆蓉配芳香的陳皮，或新穎一點配柚子，叫不少人着迷。「奇華餅家」迷你余仁生陳皮豆沙月、名廚保哥（黃亞保）迷你蛋黃陳皮豆沙月@big big shop、「鋒味」柚子豆沙蛋黃月餅和「香格里拉酒店」50周年紀念限定50年陳皮豆沙玫瑰月餅等款款精美。紅豆本身至少有6大好處，中秋過節時偶爾放肆，多吃兩塊豆沙月餅來盡興吧！



清甜的紅豆蓉和甘香的陳皮，搭配化膩的陳年普洱茶享受，留香齒唇。（朱潤富攝）

紅豆，英文名稱Red bean或Adzuki bean，在日本、中國、韓國和其他亞洲國家很常見，主要運用於甜點烹飪。豆沙月餅、豆沙銅鑼燒、紅豆糕和紅豆沙等多不勝數。紅豆富含營養，含有大量的食用纖維、蛋白質、複合碳水化合物、礦物質和抗氧化物，來看看吃紅豆（沒有額外添加糖及脂肪）的6大健康益處。

1. 維持心臟健康

2.有助控制血糖

3.助排毒

4.減肥

5.幫助細胞修復

6.改善消化



日本多款甜點都會用紅豆作餡料，例如車輪餅。（VCG）

按圖看詳解︰

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跟紅豆相像的有赤小豆及紅腰豆，紅豆和赤小豆較多人混淆，其實外型及功效也各異。

紅豆功效︰微温，健脾和胃，清熱解毒、利尿消腫，功效較温和



赤小豆功效︰屬微寒，利尿去濕、消腫解毒、去濕力較紅豆好



紅腰豆功效︰屬溫性，溫中下氣、利腸胃、止呃逆、益腎及補元氣



按圖了解紅豆、赤小豆和紅腰豆更多分別︰

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紅豆在豆類中甜味最出眾，經常被用於製作甜品，糅合陳皮濃郁的陳香。陳皮紅豆沙、陳皮豆沙月餅最能突顯陳皮紅豆獨具一格的風味。中醫界普遍認為陳皮能清熱、化痰、止咳、去燥及開胃，陳放的時間愈久，藥用價值愈高。

每年中秋節，蓮蓉月、奶黃月和冰皮月餅都搶去豆沙月餅的風頭，傳統豆沙月的精髓，旨在品嚐清甜的紅豆蓉和甘香的陳皮，搭配化膩的陳年普洱茶享受，唇齒留香，縈迴口腔，喜歡紅豆口味的朋友別錯過月餅中的精品 – 陳皮豆沙月。

按圖有2021年十大陳皮豆沙月餅推介︰

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紅豆食譜6款 豆沙綿甜幼滑清香

紅豆蛋黃月餅食譜

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豆沙桃花酥食譜

紅豆糯米卷食譜

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陳皮紅豆沙食譜

紅豆銅鑼燒食譜

紅豆糕食譜。

參考資料︰Organic Facts/Unami Insider