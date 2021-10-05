徐淑敏為10歲囡囡開奢華生日Party　200萬豪宅廚房設3層私人魚缸!

37歲徐淑敏（現改名徐菁遙），自從2009年與商人黃浩閃婚後，先後誕下3名女兒，亦淡出娛樂圈，即使過着少奶奶生活，她仍到世界各地進修廚藝。Suki不只廚藝了得，家中的廚房設備媲美專業餐廳，豪花200萬裝修，自設私人海鮮養魚缸及自家小農莊，自給自足！



徐淑敏（徐菁遙）早前在家中為女兒心柔（Renee） 舉行10歲生日party，她只是把家中一角以白色及粉色做主調輕輕布置，已變成一場奢華派對，因而令大眾再次關注她的大埔比華利山4000呎豪宅。

二女Renee十歲生日，在家中一角開party。（IG@sukichui_wee）

徐淑敏於2009年與商人黃浩閃婚，其後搬入大埔比華利山4000呎豪宅，大家或會想像她會過著十指不沾陽春水的生活，事實上，Suki婚後不斷進修增值自己，且受丈夫黃浩的影響，開始嘗試了下廚之路。Suki曾在訪問中，指自己本來毫無入廚經驗，但由於黃浩一家會做馬來西亞菜，所以選擇了到日本的「藍帶國際學院」學法國菜，其後在日本學懂整壽司，更遠赴瑞士學餐桌禮儀，成為一個內外兼備又有廚藝的女性。

徐菁遙（前名徐淑敏）報讀不同的課程增進廚藝。（IG@sukichui_wee）

按圖看徐淑敏（徐菁遙）煮的菜式：

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黃家3層豪宅 廚房豪裝200萬

Suki與黃浩向來都喜歡邀請親朋戚友到家作客，兩公婆不時親自下廚招呼朋友。Suki家中浴室、宴客地方或者大家都在不同的明星的社交平台見過，不過用200萬豪裝的廚房大家又見過未呢？該豪宅曾在奇妙電視節目《何家姊妹何家餐》中曝光，整間室設計富麗堂皇，共3層連天台，一、二樓分別是客廳和飯廳，二樓放有專門訂製的超長12人餐桌，儼如私人宴會廳。廚房設備包羅萬有，除了基本的爐具外更有鐵板燒、酒櫃、刺身櫃等，有如一間fushion餐廳。

Suki家中的廚房設備齊全，黃浩重花200萬裝修。（《何家姐妹何家餐》影片截圖）

Suki屋企不止廚房設備齊全，就連食材都自己一手包辦，將天台化身為農莊，種植各式各樣的中西或香料，如蔥、羅勒、粟米、薯仔、蘿蔔等等。不過最為驚嘆的是家中設有私人海鮮缸，在市場購入新鮮海鮮後便會放入自己的魚缸中，以確保食材新鮮。

請按圖看Suki屋企的設計及裝潢：

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Suki在節目中亦有示範了法式焦糖燉蛋，雖然並沒有詳細的食譜，不過她指灑上砂糖後必需細心地確保所有溶掉，不然帶有顆粒影響口感。

請按圖看Suki製作法式焦糖燉蛋：