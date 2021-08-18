20億名媛Paris Hilton華麗晚裝買餸教煮　超豪大宅曝光鑊鏟都要閃

美國名媛Paris Hilton擔綱的烹飪節目《Cooking with Paris》近日在NETFLIX上架，一共6集，每集她都會與不同名人在其大宅內一同下廚。本身是貪靚千金的Paris，大概是史上第一位著晚裝去街市和超市買餸的人，無論是她家中廚房的餐具廚具、她身穿的服飾、她煮出來的菜式，風格都極盡奢華，夢幻華麗，同時又散發著少女心。



美國名媛Paris Hilton貴為希爾頓酒店集團繼承人，身家估計有逾20億港元，由細到大穿梭Ball場和夜場的她，想必是十指不沾陽春水，一日三餐都有專人侍候。不過，由她主持的烹飪節目，本月初已在NETFLIX上架，Paris表示會接拍這個節目，皆因她即將成為人妻，已第4度訂婚的她，感覺自己快要步入人生另一階段，想到以後要照顧老公和孩子的飲食，她就覺得自己要開始下廚了。

Paris Hilton早年負面新聞纏身，近年轉趨低調，並定性下來，即將步入人生另一個階段。Paris坦言自己多年來都過著21歲少女般的生活，不過明年就要結婚，感覺要為相夫教子做準備，所以要認真下廚。（影片截圖：NETFLIX）

戴著蕾絲手套煮餸

由於Paris Hilton早年予人形象都比較負面，又經常被批評愛炫富和冇腦，很多人以為節目會不時看到她倒瀉籮蟹，對其廚藝未抱太大期望。幸好，她煮的菜式都偏向簡單，所以失手率不算高，反而是她衣著與料理的浮誇程度，惹來兩極評價。

現年40歲的Paris Hilton，主持一連6集的烹飪節目，邀請母親Kathy Hilton、妹妹Nicky Hilton、好友Kim Kadashian和Lele Pons等到其大宅，跟她一起下廚。Paris一向貪靚，每個造型連小細節都不放過，經常裝身到Barbie一樣，就連去街市、超市買餸都著住訂製的長裙擺晚裝配高踭鞋，彷彿到處都是她的伸展台，最誇張的是戴著蕾絲手套煮餸。

雖然Paris予人嬌生慣養感覺，但當母親倒瀉水，她卻是第一個趴在地上抹地，沒有找傭人代勞。（影片截圖：NETFLIX）

雖然節目只得6集，但Paris Hilton以超過20個造型亮相，裝身前大多以絲絨運動裝見人，裝身後就是華麗的公主。

看她教煮餸之前，可先按下圖睇Paris Hilton買餸和入廚造型：

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最愛麥當勞薯條！

至於Paris做的菜式，當然也跟她的風格一樣——最緊要靚！閃粉、粉色、金箔、彩針等等，風格極其夢幻，她對閃粉的愛可謂到達瘋狂的程度，當Kim Kadashian問她若有日二人流落荒島該怎辦，Paris想也不想就答：「我想我應該也會帶著閃粉！」大家可能以為，要保持像Paris般勻稱的身型，飲食一定要相當節制，但她卻自爆愛吃甜食、不能不吃肉、最愛是麥當勞薯條，而且零運動又夜瞓，她幾乎每集都會做甜品，還會加大量糖，最愛棉花糖當砂糖用。此外，Paris亦喜歡自己調酒，其中一集就調出超烈的瑪格麗特雞尾酒招呼朋友。

Paris其中一個煮食小貼士，就是把棉花糖當作砂糖用。（影片截圖：NETFLIX）

18道低難道料理

她在節目開頭的簡介提到，自己不曾學做菜，但也有幾個拿手菜式，如：墨西哥芝士粟米片、果凍酒、千層麵等，6集以來她煮過18道料理，整體難度不算太高，所以觀眾也別指望學到什麼烹飪技巧。Paris其實很有心，親手自製了一本手寫食譜，裝飾得美輪美奐，裡面全是她親手寫的步驟，很有少女感。

Paris親手製作的食譜，封面都是她逐粒貼上的閃石。（影片截圖：NETFLIX）

Paris確實有為節目做功課，裡面全是她手寫的食譜，而且還是彩色，她說若食譜書是黑色或藍色，她看到會悶得睡著。（影片截圖：NETFLIX）

醃火雞「感覺像為一個很多毛的大胖子按摩！」 Paris Hilton

自言愛隨機應變的Paris，不會跟足食譜，會隨時變陣，但有不少菜式都做到餐廳級水準，其中只得一道菜式失敗，已算是很不錯吧？要讚的是本身很怕生肉的Paris，居然憑一己之力洗淨及醃好整隻火雞，並製出焗火雞，她坦言這是一大挑戰，一邊塗抹醃料時都不敢看著火雞，更說：「感覺像為一個很多毛的大胖子按摩！」

Paris很怕醃火雞，見到它的雞皮和毛囊就不開胃，儘管她全程不敢望著火雞地慢慢醃，又表示：「感覺像為一個很多毛的大胖子按摩！」但還是試著硬著頭皮去克服心魔。（影片截圖：NETFLIX）

請按下圖睇Paris Hilton做的菜式：

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超豪大宅全曝光

由於今次的節目在Paris的新家拍攝，6集均以她的廚房作主要場景，所以幾乎每個角落都被看光。以Paris豐厚的家底來說，廚房沒想像般大，但就佈置得相當仔細，每件小物都有濃烈的Paris風格，包括：獨角獸曲奇模、閃石鑊鏟、鐳射色大碗、粉色碟子等等。

Paris的家新入伙不久，其廚房設計裝潢在節目上多番曝光。（影片截圖：NETFLIX）

廚房其中一面的全景是這樣，有一大張枱在中間，牆邊的位置都是雪櫃、廚具與爐具，這些硬件都是黑色與雲石為主調，有時尚感。（影片截圖：NETFLIX）

請按下圖睇Paris Hilton的廚房佈置和各個華麗小物：

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雖然拍攝主要在廚房進行，但由於Paris會換衫、迎接客人等，因此她的衣帽間、大門、飯廳等都在節目上曝光，Paris是一個相當著重儀式感的人，每集請客都有不同主題，並會請專員找大型道具佈置，將家中飯廳搖身一變成不同的打卡場景，儼如攝影棚般。

每一集，Paris都會請助理和專員購入不同道具，把飯廳佈置成各種主題。（影片截圖：NETFLIX）

如有興趣睇更多Paris Hilton豪宅內部，請按下圖：

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資料來源：《Cooking with Paris》