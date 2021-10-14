魷魚遊戲｜400次咖啡始祖源於椪糖？37歲韓國椪糖師傅現身感自豪

《魷魚遊戲》的幕後功臣，在拍攝現場不停製作「椪糖」道具的師傅終於現身，劇集大熱後不止令他生意暴漲，也讓他有家歸不得。



繼颱風「獅子山」後，香港又迎來「圓規」威脅，超市被搶購一空，打風好比打杖要血拼儲糧。另一股旋風必數到紅遍全球的《魷魚遊戲》，在90多國的Netflix排行榜奪冠。有專家分析在疫情衝擊下，各國貧富更加不均，讓部分觀眾認同劇中角色，寧願賭命也想贏得獎金翻身。此外，社會不平等，較深刻的人性揣摩，認真的道具和場景，演員精湛的演出及幕幕用血拼的刺激場口，讓觀眾也不自覺地投入《魷魚遊戲》之中，就連劇中的相關產品，例如椪糖遊戲也在各地掀起熱潮。

《魷魚遊戲》帶紅韓國古老小食椪糖，椪糖挑戰風靡全球。（BBC News 中文影片截圖）

椪糖是韓國古老的小食，相當於台灣人常說的古早味，椪糖遊戲（Honeycomb game）也真實是以前韓國人的兒時遊戲，等於「123紅綠燈」一樣出名，不過已漸漸不流行。經《魷魚遊戲》帶紅後，椪糖挑戰再度翻Hit。

400次咖啡即椪糖咖啡？

椪糖Honeycomb Candy，Honeycomb本是焦糖脆餅，易於明白的就是天使蛋糕上的焦糖脆脆。椪糖亦有被譯成Dalgona Candy， 如果大家尚記得曾盛極一時的Dalgona Coffee（400次咖啡）也由韓國帶起了熱潮。「400次」被誇張了動作，此杯咖啡的正名有說是「椪糖咖啡」，Dalgona指的或是形容雲泡狀的化學反應。製作椪糖的材料只有糖與梳打粉，燒糖至融化並產出焦糖味後，加小量梳打粉快速攪勻。梳打粉是鹼性，與糖的酸會發生化學反應，並產生微小及連綿的二氧化碳氣泡，使焦糖變得光滑及輕飄飄，焦糖顏色由深啡變淺啡，製作椪糖的過程，糖的雲泡狀態尤如Dalgona Coffee的咖啡雲泡，濃密而輕盈。

椪糖被翻譯成Dalgona Candy，Dalgona形容的是雲泡狀的食物化學反應，跟製作Dalgona Coffee的咖啡雲泡相似。（BBC News 中文影片截圖）

700份椪糖道具助拍攝

當焦糖變色後，倒在牛油紙上，約20-30秒稍為凝固不黏之後，即用壓餅器壓扁，再輕壓上圖案，待涼完成。一般人都是學做來玩玩，感受《魷魚遊戲》中玩家的緊張氣氛，而真正的椪糖師傅37歲安勇輝在首爾做了8年的椪糖生意。據《BBC》報導在2020年6月，安勇輝師傅與同僚獲邀為劇組製作近700份的椪糖道具，糖餅的香味瀰漫拍攝現場。安師傅表示看到劇集播出後，韓國傳統食物受到全世界留意，感到非常開心和自豪。椪糖不止能吃，也可以耍樂，又甜又苦的滋味，真的十分好吃。

據BBC報導安勇輝師傅與同僚獲邀為劇組製作近700份的椪糖道具，自劇集播出後，韓國傳統食物受到全世界留意，感到非常開心和自豪。（BBC News 中文影片截圖）

每日300人光顧供不應求

自《魷魚遊戲》播出後，安師傅說他小店的椪糖銷量開始成倍上升，每日約有200-300人光顧，從前只有100人左右。現時想來買椪糖的人也未必買到，因為顧客太多，每天早上11時就有戲迷來排隊購買，小店人手有限做不了太多椪糖，然而為了盡量滿足客人，安師傅都日以繼夜開檔做椪糖，整整一星期也未能回家。

安師傅表示他的椪糖小店生意，銷量翻倍，為了盡量滿足客人，安師傅日以繼夜做椪糖，整整一星期也未能回家。（BBC News 中文影片截圖）

韓國懷舊玩意風靡全球

有客人分享兒時的純真玩意，在《魷魚遊戲》中卻變成若是挑戰失敗會死亡的殘酷遊戲，實在有點嚇人，但同時再次看到兒時舊物也感到開心。亦有些韓國大學生回想從祖母及爸爸口中提過的椪糖挑戰，一直有些好奇，聽到很多外國人藉《魷魚遊戲》知道了韓國椪糖而感到自豪。

《魷魚遊戲》及椪糖風靡全球，接連在社交平台上洗版，或親自示範製作椪糖並拍下教學影片，著名網購電商Amazon、eBay、淘寶及韓國馳名生活雜物館10X10也推出椪糖組合包，大家在家可以試做，體驗刺激的亡命遊戲。

本來純真的椪糖，卻成了《魷魚遊戲》中殘忍的關卡。（《魷魚遊戲》影片截圖）

按圖看椪糖的做法👇👇

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