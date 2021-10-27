【SOGO大減價2021】SOGO感謝祭電器廚具低至24折　LC鑄鐵鍋減2千!

「崇光感謝祭（Thankful Week）」每年舉行兩次，而本年第二次的Part 1已經展開，以下就精選出每日限定的優惠廚具、廚房家電，以及其他減價產品，幾乎全部都半價以下，最抵的煲具、蒸焗爐等更低至24折！



崇光感謝祭（Thankful Week）的Part 1門市優惠由即日至11月9日舉行，繼早前的eStore優先預購後，現銅鑼灣及尖沙嘴店減價都正式開鑼，其間每日都會有限量的特價貨品，不論大型廚房電器如：咖啡機，蒸焗爐、飲水機，以至是鍋、刀具、豆漿機等都有優惠，大部分均低至半價。

這些減價廚具中有大量受主婦喜愛的名牌產品，如：67折的PHILIPS的XXL健康空氣炸鍋、46折的KENWOOD鈦金屬廚師機、4折更有BOSCH攪拌機、Le Creuset 22cm琺瑯鑄鐵深炒鍋、Le Creuset 20cm琺瑯鑄鐵鍋連不鏽鋼蒸架等。

每日指定減價貨品 飛利浦氣炸鍋低見67折

請按下圖睇銅鑼灣SOGO「第一階段感謝祭」每日指定減價貨品（由27/10至9/11）：

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此外，還有些2、3折貨品，比原價抵得多，包括：3折的Doulton濾水器、25折的意美廚18cm單柄煲及24cm雙耳煲、32折的Tefal 24及28cm煎鍋套裝，值得留意的還有康寧餐具多功能蒸焗爐，它由$6,999減至$1,688，24折之餘，更可加$299換購原價$790的雙耳深鍋。

第一階段全期減價貨品 粉紅LC鑄鐵鍋$3576減至$1438

以下是SOGO銅鑼灣店「第一階段感謝祭」全期減價廚具（由27/10至9/11）：

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SOGO崇光感謝祭（Thankful Week）3階段日期：



Part 1：10月27日至11月9日

Part 2：11月10日-11月23日

Part 3：11月24日至12月5日



地址：銅鑼灣軒尼詩道555號／尖沙嘴彌敦道20號

