便利店追女神食譜｜雪米糍西多最驚喜！保哥教盒裝豆腐完美取出法

兩台綜藝節目鬥法，晚上2230，J2以《不能只有我看到的便利店追女神食譜》對戰viuTV《全民做星4》。3個男仔夾計追心目中女神，第一集先追A0女神游嘉欣。 無錢無樓無車，憑「煮嘢食」心思及冷笑話攻破少女心，找來保哥（黃亞保）做幕後軍師，後生仔話明無錢，預算有限，懶去超市或街市買食材，便利店24小時營業，貪其最方便，想要就煮兼隨傳隨到。



保哥及幾個男仔用好味的便利店食物瞞騙成餐廳級日本菜，「追」A0女神游嘉欣。（《不能只有我看到的便利店追女神食譜》影片截圖）

自問是入廚懶人或首度貢獻處女作的男男女女，行入便利店動腦筋，小巧思造就大師級製作，扭扭腸加方包，煎煎焗焗，唧茄汁、沙律醬，獨門秘方熱狗卷閃亮誕生。保哥就有更多獨門秘方教後生仔追女仔，第一道菜呈獻魷魚豆腐花沙律，無驚喜。

頭盤︰魷魚豆腐粒沙律。（《不能只有我看到的便利店追女神食譜》影片截圖）

魷魚豆腐粒沙律

頭盤「魷魚豆腐粒沙律」做法︰將魷魚絲切粗粒，其實用手撕更好，切面岩巉令調味少更入味。保哥用油，以中火炒一炒魷魚絲，灒些少豉油快炒，使魷魚絲更香口。配半磚豆腐花，少許生菜，灑上紫菜碎、芝士碎完成。

在角落處開一個小洞，取盒裝豆腐更容易。（《不能只有我看到的便利店追女神食譜》影片截圖）

但保哥拎豆腐花的方法就值得參考，在角落處開一個小洞，使空氣可以貫穿盒內，空氣成為推動力將豆腐壓出。

按圖睇方法︰

蟹柳玉子燒配天婦羅

第二道菜登場，「蟹柳玉子燒配天婦羅」相比「魷魚豆腐粒沙律」心思更多！用壓碎的薯片扮天婦羅炸粉，先將即食魚片/獅子狗卷切條，灑少少生粉，蘸蛋漿，裹薯片碎，油炸至微微金黃完成。蟹柳撕成細條，用於玉子燒內餡，不過煎玉子燒需花功夫才做得美觀，並非入廚懶人或新手可攀，或者「蟹柳炒蛋」可成後備方案。

日式焦糖布甸配雪米糍西多

「日式焦糖布甸配雪米糍西多」甜品更見驚喜，擺脫了本來以為便利店「無啖可食」的殘念。蒸「日式焦糖布甸」，先將砂糖加入牛幻煮熱，將熱牛奶加入蛋漿，將砂糖加入水煮成焦糖，然後倒入杯底，注入熱牛奶，蓋上錫紙，用大火蒸18分鐘。至於，「雪米糍西多」以曲奇模具將麵包切成圓形，將兩片方包包裹雪米糍，以麵粉漿封口夾實，炸成金黃色及微脹起鍋。

「日式焦糖布甸 配 雪米糍西多」完全擺脫便利店「無啖可食」的殘念。（《不能只有我看到的便利店追女神食譜》影片截圖）

按圖有步驟︰