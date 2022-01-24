髮菜好食貼士｜簡單5步浸洗煮更鮮爽　國家級保護一小撮彌足珍貴

髮菜的人氣近日被網民熱話推高，有位著名KOL因為以極其主觀的感受及刻薄的嘴臉來比較五星級酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜；及出名服務基層的基隆茶餐廳之$128一人份盆菜，而大彈後者難吃、鮑魚細、蝦霉、髮菜極少…及後又硬性植入生髮水廣告，被公眾評擊其行為「離地、無知、乞人憎…」，連日來引起罵聲不斷，同時令其合作單位與該名KOL紛紛劃清界線。



這裡不欲多談那些行為，反而想與大家了解一下為甚麼髮菜量年年減少，價格卻持續遞增？髮菜與環境保育息息相關，市面髮菜有真、有假，如何辨別真偽？培植髮菜已經多數取締了野生髮菜，如何處理使過年菜餚更可口？

基隆茶餐廳（資料圖片）

「髮菜」，外型酷似頭髮，諧音似「發財」，是新年的好意頭食物。盆菜、中式羹湯、燜豬手等也見到它的身影。髮菜究竟是甚麼，來自哪裡？

現在吃到的髮菜多以海髮菜取代，亦有少數為人工種植的。（資料圖片）

髮菜有兩種為何禁採收？

髮菜主要有兩種，一種來自沙漠，是人所共知的髮菜，另一種來自於海洋被叫做「海髮菜」。沙漠的髮菜屬於陸生藻類，可耐高溫、寒冷與抗乾旱，在中國甘肅、陝西、青海等乾燥的沙漠地區中生長。經收採、挑選、風乾及整理形狀包裝後推出市場出售。髮菜對沙漠的生態環境十分重要，為土壤保水，鞏固沙土，減緩沙漠化發生。

2000年前，民眾常吃的髮菜多數來自沙漠，由於多透過野生採收，耗費人力之餘，採集數量少，約每16個足球場面積，只收約2兩（約75.6公克）的髮菜，使髮菜的價格曾飆到每公斤125元美金，同時導致多個地區因過度採收使數量大減，令沙漠化更為嚴重。直到2000年，中共國務院考量水土流失、沙塵暴問題，將髮菜從保護級別由二級提升為一級，禁止採集，及其相關製品的收購、加工與銷售和出口。

為何現時還見到有髮菜呢？

我們現在吃到的髮菜多以海髮菜取代，亦有少數為人工種植的。有些不法商人以澱粉、海藻酸鈉或粟米鬚加以染色，矇騙消費者。在支持環保下，建議少吃髮菜、選髮菜代替品、到可靠的商家購買良心產品，以免影響健康。

煮髮菜蠔豉燜冬菇，可在燜煮冬菇蠔豉的最後15分鐘加入鍋中，這樣便能吃到爽脆美味的髮菜了。（資料圖片）

按圖看如何真假髮菜的5大分別 及 處理培植髮菜的最佳方法：

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另外，處理培植髮菜的最佳方法請到下圖了解︰

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髮菜蠔豉燜冬菇食譜

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