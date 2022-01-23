去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節　寒濕天氣啱飲孕婦不宜

冬去春來，在冬末春初的時候，天氣又寒又濕，「去濕素湯」是應季湯水，最適合在這些氣候中飲用。註冊中醫師推介這款「去濕素湯」，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和因「春困」而起的怠倦及周身痠痛。



攝影︰尹嘉蔚

註冊中醫師潘仲恆介紹這款去濕湯水，湯料有多款中藥材，黨蔘、茯神、老桑枝……走進大藥行，大部分材料包括百合、合桃、淮山、老桑枝、黨蔘、蓮子、茯苓、茯神、白朮、麥冬已經齊備。無殼栗子在街市／超市見到，白胡椒在街市中的糧油雜貨店找到。

去濕素湯材料，在大藥行中一應俱全。

去濕湯水不只適合於春季，在天氣乍暖還寒的日子，身體隨季節變化，會較易引起關節不適，感覺重重墜墜，周身痠痛不散，這些風濕體徵在天氣出現變化時更為明顯。若有充足睡眠及充分休息，可緩和身體不舒服的感覺。潘醫師建議在冬春交接的期間，若果感到床鋪「濕濕地」，在睡覺前用風筒吹乾床鋪才睡，第二日醒來可減少「周身痛」。此外，都市人常有失眠、睡得差、半夜扎醒等現象，飲一些蓮子、茯神湯水有助安神。

去濕素湯入喉舒服，味道帶少少回甘，是很不錯的去濕湯水。

去濕素湯有多種材料，各自的功效簡略如下︰

蓮子︰補脾養心

栗子︰健脾補腎

百合︰安神潤肺

合桃︰補腎溫肺

茯苓︰利水安神

白朮︰補氣利水

淮山︰益氣補肺

茯神︰寧心安神

胡椒︰溫中止痛

黨參︰益氣健脾

老桑枝︰去風濕通經絡

麥冬︰潤肺除煩

去濕素湯食譜

按圖深入了解食材的療效︰

+ 8

註冊中醫師潘仲恆對「去濕素湯」的食用建議︰

去濕素湯可健脾、補腎、利關節、去濕、減春困怠倦。

每周可飲1湯碗（1次）。一般人可服，孕婦不可。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【去濕素湯】（煲/Boil）

4-6人分量 1級難度 1小時

材料︰

百合70克

栗子50克

合桃30克

淮山30克

老桑枝30克

黨蔘30克

蓮子20克

茯苓20克

茯神20克

白朮20克

麥冬15克

白胡椒5克

水2公升

鹽適量

做法︰

1.將材料全部洗淨。

2.大火煲水。

3.水滾後加入全部材料。

4.改用細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

大部分湯料在藥材行可買齊。

淮山、百合可用鮮貨代替。