去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節　寒濕天氣啱飲孕婦不宜

冬去春來，在冬末春初的時候，天氣又寒又濕，「去濕素湯」是應季湯水，最適合在這些氣候中飲用。註冊中醫師推介這款「去濕素湯」，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和因「春困」而起的怠倦及周身痠痛。
攝影︰尹嘉蔚
註冊中醫師潘仲恆介紹這款去濕湯水，湯料有多款中藥材，黨蔘、茯神、老桑枝……走進大藥行，大部分材料包括百合、合桃、淮山、老桑枝、黨蔘、蓮子、茯苓、茯神、白朮、麥冬已經齊備。無殼栗子在街市／超市見到，白胡椒在街市中的糧油雜貨店找到。
去濕湯水不只適合於春季，在天氣乍暖還寒的日子，身體隨季節變化，會較易引起關節不適，感覺重重墜墜，周身痠痛不散，這些風濕體徵在天氣出現變化時更為明顯。若有充足睡眠及充分休息，可緩和身體不舒服的感覺。潘醫師建議在冬春交接的期間，若果感到床鋪「濕濕地」，在睡覺前用風筒吹乾床鋪才睡，第二日醒來可減少「周身痛」。此外，都市人常有失眠、睡得差、半夜扎醒等現象，飲一些蓮子、茯神湯水有助安神。
去濕素湯有多種材料，各自的功效簡略如下︰
蓮子︰補脾養心
栗子︰健脾補腎
百合︰安神潤肺
合桃︰補腎溫肺
茯苓︰利水安神
白朮︰補氣利水
淮山︰益氣補肺
茯神︰寧心安神
胡椒︰溫中止痛
黨參︰益氣健脾
老桑枝︰去風濕通經絡
麥冬︰潤肺除煩
按圖深入了解食材的療效︰
註冊中醫師潘仲恆對「去濕素湯」的食用建議︰
去濕素湯可健脾、補腎、利關節、去濕、減春困怠倦。
每周可飲1湯碗（1次）。一般人可服，孕婦不可。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜
【去濕素湯】（煲/Boil）
4-6人分量 1級難度 1小時
材料︰
百合70克
栗子50克
合桃30克
淮山30克
老桑枝30克
黨蔘30克
蓮子20克
茯苓20克
茯神20克
白朮20克
麥冬15克
白胡椒5克
水2公升
鹽適量
做法︰
1.將材料全部洗淨。
2.大火煲水。
3.水滾後加入全部材料。
4.改用細火煲1小時，加適量鹽調味完成。
不失敗秘訣︰
大部分湯料在藥材行可買齊。
淮山、百合可用鮮貨代替。