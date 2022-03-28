奧斯卡2022｜妮歌潔曼8020法減肥　Penelope Cruz杏仁奶啡凍齡

撰文：尹嘉蔚
出版：更新：

奧斯卡2022女主角由Jessica Chastain《The Eyes of Tammy Faye》奪得，而最後五強入圍名單包括了Nicole Kidman,《Being the Ricardos》、Penelope Cruz,《Parallel Mothers》、Kristen Stewart, 《Spencer》及 Olivia Colman, 《The Lost Daughter》。至於，Lady Gaga,《House of Gucci》及Jennifer Lawrence, 《Don't Look Up》則大熱倒灶，無緣角逐今屆奧斯卡影后。

年齡無礙女人追求漂亮的決心。愈自律的女人，活得愈優秀，譬如在飲食上嚴格要求自己，還會通過鍛鍊去不斷保持自己的身材，旁人看Nicole Kidman （54歲）或 Penelope Cruz（ 47歲）是難以看出她倆已經走到人生半百。

54歲妮歌潔曼保持體態　減肥不節食

Nicole Kidman一直保持令人難以置信的身材，這叫不少外國網民好奇，或者秘訣似乎在於她保持健康的飲食和定期鍛煉的生活習慣。她如雕塑般的肌肉線條，結實的腹肌，緊緻的肌膚，並不察覺她已經到了54歲。

Nicole Kidman 出席奧斯卡2022頒獎禮，穿上Giorgio Armani 禮服。（nicolekidman IG）

Nicole Kidman以往在外媒中分享過她的飲食習慣，沒有刻意節食減肥，卻能保持纖瘦，同時讓肌膚及整體身體狀態保持年輕。她在外媒Women's Health中談到︰「多年來，我意識到，如果失去健康，甚麼都沒有了。我做瑜伽、跑步、冥想，我吃得健康，很好地照顧自己。」不論在飲食及運動上，Nicole Kidman以平衡為原則，她不會只躲在健身房裡做運動，亦不會苛刻自己狂做運動，以保持其中的樂趣及持效性，她更喜歡以多種不同的方式鍛鍊，無論身在何處，也抽時間去跑步、踩單車、做瑜伽或散步。

Nicole Kidman在2021年11月 CMA 頒獎典禮中穿了一件腹部鏤空和大腿開高衩的YSL單袖黑色連衣禮服，她身高近6呎，真正稱得上擁有「逆天」的長腿。（nicolekidman IG）

8020飲食法不苛刻不挑食

飲食習慣方面，她也喜歡保持多樣化，實際上對於飲食並沒有太嚴格，幾乎是不挑食，但會保持適量，遵循 80-20 方法（80％健康食物，20％吃自己喜歡的食物）。找自己喜歡的生活方式，從而獲得精力。亦有外媒報導 Nicole Kidman 有時跟16︰8間歇性斷食，此斷食法也稱名「黃金8小時減肥法」，出自David Zinczenko 和 Peter Moore合著的《The 8 Hour Diet》一書，方法是在8小時內吃完一日三餐，在其餘16小時內不進食，只喝水。身體便集中能量於修復和讓腸胃休息，而非不停地消化和吸收，從而有助加強新陳代謝，身體更有效燃脂。

按圖看Nicole Kidman照片，體態完美︰

+2

47歲Penelope Cruz有機飲食為主　早餐有蛋水果穀物片

同屬影后級的Penelope Cruz，她是西班牙的國寶級演員，和Nicole Kidman一樣也是兩孩之母，她keep fit的習慣更簡單，她向外媒談到每日早餐有雞蛋、水果、穀物片或多士，有時飲西芹汁，喜歡有機咖啡加杏仁奶，但每日不多於兩杯咖啡。會吃大量蔬果，適量食放養的家禽及魚類。在廚房裡常有藜麥、糙米、意粉、椰糖、甜菊糖和黑朱古力。飲食盡量做到健康及有機為主，不會跟從特定的飲食方式。

Penelope Cruz出席奧斯卡2022提名午宴。（penelopecruzoficial IG）

參考資料︰Yahoo!Life/Women's Health/21 Day Hero/Pressreader-Elle Canada 2021年2月

徐子淇減肥｜愈生愈苗條4胎後速瘦如少女　3日減肥菜單曾月瘦48磅減肥｜低碳飲食必戒4類糖少吃「四白食物」助瘦身　4類人不宜減糖減肥｜1410斷食法比168更溫和易成功　一個月減4磅有效持續燒脂
01教煮
飲食熱話
瘦身減肥
減肥貼士