奧斯卡2022｜妮歌潔曼8020法減肥　Penelope Cruz杏仁奶啡凍齡

奧斯卡2022女主角由Jessica Chastain《The Eyes of Tammy Faye》奪得,而最後五強入圍名單包括了Nicole Kidman,《Being the Ricardos》、Penelope Cruz,《Parallel Mothers》、Kristen Stewart, 《Spencer》及 Olivia Colman, 《The Lost Daughter》。至於,Lady Gaga,《House of Gucci》及Jennifer Lawrence, 《Don't Look Up》則大熱倒灶,無緣角逐今屆奧斯卡影后。



年齡無礙女人追求漂亮的決心。愈自律的女人,活得愈優秀,譬如在飲食上嚴格要求自己,還會通過鍛鍊去不斷保持自己的身材,旁人看Nicole Kidman (54歲)或 Penelope Cruz( 47歲)是難以看出她倆已經走到人生半百。

54歲妮歌潔曼保持體態 減肥不節食

Nicole Kidman一直保持令人難以置信的身材,這叫不少外國網民好奇,或者秘訣似乎在於她保持健康的飲食和定期鍛煉的生活習慣。她如雕塑般的肌肉線條,結實的腹肌,緊緻的肌膚,並不察覺她已經到了54歲。

Nicole Kidman 出席奧斯卡2022頒獎禮,穿上Giorgio Armani 禮服。(nicolekidman IG)

Nicole Kidman以往在外媒中分享過她的飲食習慣,沒有刻意節食減肥,卻能保持纖瘦,同時讓肌膚及整體身體狀態保持年輕。她在外媒Women's Health中談到︰「多年來,我意識到,如果失去健康,甚麼都沒有了。我做瑜伽、跑步、冥想,我吃得健康,很好地照顧自己。」不論在飲食及運動上,Nicole Kidman以平衡為原則,她不會只躲在健身房裡做運動,亦不會苛刻自己狂做運動,以保持其中的樂趣及持效性,她更喜歡以多種不同的方式鍛鍊,無論身在何處,也抽時間去跑步、踩單車、做瑜伽或散步。

Nicole Kidman在2021年11月 CMA 頒獎典禮中穿了一件腹部鏤空和大腿開高衩的YSL單袖黑色連衣禮服,她身高近6呎,真正稱得上擁有「逆天」的長腿。(nicolekidman IG)

8020飲食法不苛刻不挑食

飲食習慣方面,她也喜歡保持多樣化,實際上對於飲食並沒有太嚴格,幾乎是不挑食,但會保持適量,遵循 80-20 方法(80%健康食物,20%吃自己喜歡的食物)。找自己喜歡的生活方式,從而獲得精力。亦有外媒報導 Nicole Kidman 有時跟16︰8間歇性斷食,此斷食法也稱名「黃金8小時減肥法」,出自David Zinczenko 和 Peter Moore合著的《The 8 Hour Diet》一書,方法是在8小時內吃完一日三餐,在其餘16小時內不進食,只喝水。身體便集中能量於修復和讓腸胃休息,而非不停地消化和吸收,從而有助加強新陳代謝,身體更有效燃脂。

按圖看Nicole Kidman照片,體態完美︰

47歲Penelope Cruz有機飲食為主 早餐有蛋水果穀物片

同屬影后級的Penelope Cruz,她是西班牙的國寶級演員,和Nicole Kidman一樣也是兩孩之母,她keep fit的習慣更簡單,她向外媒談到每日早餐有雞蛋、水果、穀物片或多士,有時飲西芹汁,喜歡有機咖啡加杏仁奶,但每日不多於兩杯咖啡。會吃大量蔬果,適量食放養的家禽及魚類。在廚房裡常有藜麥、糙米、意粉、椰糖、甜菊糖和黑朱古力。飲食盡量做到健康及有機為主,不會跟從特定的飲食方式。

Penelope Cruz出席奧斯卡2022提名午宴。(penelopecruzoficial IG)

參考資料︰Yahoo!Life/Women's Health/21 Day Hero/Pressreader-Elle Canada 2021年2月