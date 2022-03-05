減肥｜1410斷食法比168更溫和易成功　一個月減4磅有效持續燒脂

長期WFH有沒有令你吃多了讓體重增加？坊間有很多減肥方法，其中較多人熟悉應是168斷食法，意思是一日內16小時禁食，在其餘8小時內完成每日膳食。台灣有營養師分享了另一個更舒服及溫和的做法是1410斷食法。



1410斷食法跟168斷食都是運用「時間限制」控制飲食時間達至減重，1410可理解為一日內14小時禁食，10小時內進食。台灣營養師程涵宇在個人網站發文分享1410斷食法的好處及要留意的地方，她表示此飲食法是科學證實有效的減重法，而且更溫和比168的成功率高。在14小時的空腹狀態下，身體傾向消耗儲在體內的熱量及燃燒脂肪來維持新陳代謝及正常機能。如果在晚上8點後就禁食，效果更佳。一般來說，一星期保守說大約瘦0.5公斤（1.1磅），一個月2公斤（4.4磅）。

每天從第一口食物開始已代表1410展開，建議每天吃2-4餐，約8-9分飽便好。（資料圖片）

胃口可改變 減20%熱量攝取

程涵宇續指胃口並非天生，是後天養成的，1410斷食法能從「大胃王」變「小鳥胃」，意思是更易找回飽的感覺。限制進食時間，推斷能減少全日熱量攝取約20%（正常飲食習慣），並能平衡胰島素分泌，減少飢餓感。

每天從第一口食物開始已代表1410展開，建議每天吃2-4餐，約8-9分飽便好，吃多一些蛋白質食物及蔬菜，並且要平均分配時間進食，少吃甜點、零食及含糖飲料，切勿在可進食的10小時內狂食及吃高脂、高糖等食物，「報復性飲食」只會前功盡廢。在禁食14小時的期間，務求嚴守不可進食的原則。

1410斷食期間，吃多一些蛋白質食物及蔬菜，並且要平均分配時間進食，少吃甜點、零食及含糖飲料。（資料圖片）

有人可能認為食量每日遞減，或者更有利減肥；程解釋愈吃愈少並不代表理想，如果所攝取的熱量中吃不到基礎代謝率：男生基礎代謝大概是1500千卡，女生大約是1200千卡，每天熱量吸收建議到基礎代謝能量，體重才不易反彈。

不只助瘦身 穩定血壓改善記憶

1410斷食法除了有助身體減肥、燃脂之外，程表示還有助加強身體抗氧化、增加細胞修復、改善胰島素抗性、改善糖尿病、幫助血壓穩定、改善記憶，而且不影響運動表現等好處。不過，患特殊疾病及糖尿病的人士須要諮詢營養師及家庭醫生後才可執行。

按圖看1410斷食法重點撮要︰

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參考資料︰營養師程涵宇