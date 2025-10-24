撈麵食譜｜Ricky麻辣撈麵食譜加1物味道昇華　煮即食麵要識分底面

早餐食譜｜麵食譜｜Ricky（張錦祥）分享他的至愛早餐「麻辣撈麵」做法，其實就是香噴噴的麻辣撈丁，茶餐廳的港式風味原來也可在家重塑。煮即食麵，想更可口美味，Ricky謂最重要是掌握烹調時間，首先便是看清楚即食麵哪邊是底？哪邊是面？



「一丁」是「天婦羅式乾麵」，即是油炸麵餅。（Ricky講煮講食@YouTube截圖）

網民票選10款最好吃即食麵 拋離出前一丁營多撈麵第1點煮最好味?

麻辣撈麵食譜｜油炸麵有底面之分？

Ricky分享「一丁」有餐廳專用版，其實跟市面零售的貨品，在味道、尺寸、麵的粗幼和質感上均沒有太大分別。不過，「一丁」是「天婦羅式乾麵」，即油炸麵，油炸麵有底面之分，底的顏色較黃、面的顏色較白。底面的硬度及受水程度也不一樣，麵底較硬，淥麵時麵底先接觸水煮2分鐘，麵條軟硬適中、口感最佳。

油炸麵有底面之分，底的顏色較黃；面的顏色較白。（Ricky講煮講食YouTube截圖）

麻辣撈麵食譜｜爽身彈牙 油不能太少

做麻辣撈麵，麵和醬汁同樣重要，Ricky用了2個麵餅，配1包味粉、2包麻油、5克（約1茶匙）桂林辣椒醬、5克（約1茶匙）花椒油、20克（約1湯匙）菜油、20克（約1大匙）煮麵水拌勻成撈汁，想撈麵夠爽身、彈牙及光澤吸引，油的分量不宜太少。當即食麵淥好，立即過篩控乾水分，放入醬汁拌勻完成。

按圖睇Ricky示範快又好味的「麻辣撈麵」︰

+ 4

麻辣撈麵食譜｜加溫泉蛋層次豐富 減辣醬嗆喉

Ricky認為麻辣撈麵配溫泉蛋一起享用的話，蛋汁提升了撈麵的味道，層次更豐富，亦可降低辣醬嗆喉的味道，美味程度倍增。另外，拆開「一丁」前，留意包裝袋的左右邊緣有鋸齒標提示，沿線拉開便可以快速地取出麵餅。

【入廚貼士】温泉蛋不失敗懶人法！加一種常用材料超簡單

，蛋汁令麻辣撈麵的美味程度倍增。（Ricky講煮講食YouTube截圖）

資料來源︰《Ricky講煮講食》YouTube

延伸閱讀︰【泡杯麵】為甚麼泡3分鐘？真相竟不關乎美味！附大廚煮一丁秘技