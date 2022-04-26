花蛤無吐沙番茄湯變芝麻糊？網民揭真相5大吐沙法這種效果最強

花蛤鮮甜美味，在湯底中加入新鮮蜆肉一同烹煮，鮮味隨即提升，可說是打邊爐不可缺少的配料。不過加蜆並不一定能提升湯底味道！近日有網民分享在家打邊爐的情況，指加入花蛤後紅色番茄湯變成黑色，被其他網民取笑升級成芝麻糊湯底、真正的「海底撈」。



死蛤一口泥 花蛤沒吐沙易變地獄料理

花蛤是火鍋的必備配料，看似絕不失敗的烚花蛤，網民竟然將它變成地獄料理！有一名網民在連登討論區求救，圖文並茂指打邊爐時加入花蛤後整鍋湯底變黑，如何是好？帖文一出引來網民熱議，一致認為因為內有死蛤，而且沒有吐沙而鬧出笑話，並提醒煮花蛤前一定要檢查清楚及用鹽水吐沙。若然浸泡鹽水過後仍然合實，基本上花蛤已死，殼內全都是泥。

網民分享在家打邊爐的情況，指加入花蛤後紅色番茄湯變成黑色，網民笑言升級成芝麻糊湯底。（連登討論區）

事主亦有解釋，魚檔姐姐指回家汆水便可，因此只是沖了水數次，便直接下鍋。根據網民的意見，事主細看花烚，發現盤底有條泥巴，就如大家所指的一樣。事後，事主換上了新鍋並用20克的鹽加水，將餘下的花甲浸泡鹽水吐沙，再次烚煮，湯底果然沒再變黑，而且花蛤亦順利開殼。

即使未吐沙，在盤底已發現不少沙泥。（連登討論區）

網民教煮花蛤步驟免吃沙 花蛤油蛤有分別！

對於事主沒有把花蛤吐沙，部分網民嘖嘖稱奇，雖然可笑但仍熱心分享煮花蛤步驟，避免事主重複犯錯。網名小酒正稱正常花蛤買回來需用淡鹽水浸泡1-2小時待吐沙，如非用作火鍋配料，事前最好分批白灼，以便篩走死蜆及避免成碟攬炒。倘若沒有吐沙，當有死蜆或者部分沒有吐乾淨，即成地獄料理。

生猛的蜆在吐沙過程中伸出吸水管和肉，一遇到刺激就會縮起。（資料圖片）

蜆有很多種，花蛤是最多人選用作火鍋配料之一，皆因味道最鮮甜且相對較少沙。不過花蛤細分下亦有很多不同種類，事主購買的屬油蛤，含沙量比花蛤多。筆者亦購買過油蛤，發現含沙量真的很多，儘管已吐沙3次水質依然混濁，白灼過後亦明顯有沙，需要沖水才可確保無沙。

如想購買花蛤而非油蛤可以靠外觀分辨，油蛤殼邊呈灰色，舌頭為淡黃；花蛤殼邊呈淡淡粉紅色，舌頭為蝦肉色。

5大蜆類吐沙法 哪種最有效？

前車可鑑，煮蜆之前必先吐沙，不然食到一口沙或者好像事主般成「海底撈」。坊間的吐沙方法有很多，之前有記者挑選了其中5個方法作實驗，看看究竟哪個最快最有效。5個實驗之中，各自都用上10隻花蛤，吐沙時間約為40分鐘。

5大蜆類吐沙法

1. 鹽水：1碗水大約加入1茶匙鹽。

2. 鐵器：放入鐵製品或者鏽鐵一同浸泡。

3. 鹽水加麻油：鹽水加入數滴麻油。

4. 暖水（不換水）：採用60度以上的暖水。

5. 暖水（每10分鐘換水）：每10分鐘倒入60度以上的暖水。



5大蜆類吐沙法：鹽水、鐵器、鹽水加麻油、暖水（不換水）及暖水（每10分鐘換水）。（資料圖片）

請按圖看各種方法的實驗結果：

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台灣行政院農業委員會亦在官方facebook分享揀蜆和吐沙的小秘訣。他們指出，當蜆放入淡水時，或會因環境不適而緊閉外殼，因此要模擬一個像海水的環境，而吐沙的鹽水比例很關鍵，應在鹽度15ppt的鹽水中吐沙2小時，換句話說，水和鹽的比例應為1公升水配15分克（約1湯匙）海鹽，濃度比是次實驗為低。此外，吐沙時間亦不宜太長，當局指：「貝肉所含總游離胺基酸量，隨浸水吐沙時間增長有明顯降低趨勢。

花蛤吐沙有哪些方法？ 鹽水浸泡、鹽水加麻油、暖水浸泡、加入鐵器一同浸泡等 花蛤吐沙哪個方法最有效？ 為了讓花蛤開口，便要模擬一個像海水的環境，因此浸鹽水最好，水和鹽的比例約1公升水配15分克（約1湯匙）海鹽