通菜好處｜防貧血脫髮6功效易致抽筋？起菜前加1樣材料防黑保翠綠

香港有不少農莊均有種植蕹菜（water spinach），蕹菜又名通菜、通心菜、空心菜、抽筋菜，它是水生植物，宜於雨水多的環境下栽種，故春、夏為蕹菜當造的季節。吃蕹菜至少能帶來6大健康好處，例如是預防貧血、失眠及改善頭髮健康。



通菜6大好處

通菜有白、青兩種，白蕹菜（白通菜）口感較爽脆；青蕹菜（青通菜）較滑韌。腐乳炒通菜、馬拉盞炒通菜、蝦醬炒通菜、通菜炒牛肉及通菜蛋餅等是廣為人知的通菜佳餚。

椒絲腐乳通菜食譜

通菜的熱量低，100克通菜只有19千卡，並且蘊藏豐富的膳食纖維、維他命、類胡蘿蔔素、鐵質及鉀質等。食用蕹菜對健康有一定的益處，功效包括了以下6項。

蕹菜有助於預防貧血、失眠及改善頭髮健康。（尹嘉蔚攝）

1.預防貧血

2.預防癌症

3.預防失眠

4.改善頭髮健康

5.有益眼睛

6.紓緩便秘



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吃完會抽筋？

雖然，通菜俗稱「抽筋菜」，不過吃通菜會引發抽筋並沒有科學證實。有這樣的流傳，原因在於通菜當中的草酸含量較高，會影響身體對鈣質的吸收，可能導致血液中的鈣離子減低，有機會引發抽筋。如此而言，草酸含量高的其他蔬菜，還包括了菠菜、莧菜等。不過，血液中的鈣其實十分穩定，若稍有波動，骨頭中的鈣會補上，很少出現血液中的鈣離子有過少的現象。所以，「抽筋菜」對抽筋的影響其實非常有限。

防黑免汆水起菜前擠檸汁

由於通菜中的維他命C屬水溶性維他命，如果水煮/白灼的時間太長，維他命C便很大可能溶於水中，故此炒菜比灼菜更能保留較多的維他命C。要留心高溫加熱亦會破壞蔬菜中的維他命C，因此烹煮的時間要短，最理想的煮法是少油快炒，如此一來也可避免炒通菜發黑的情況。此外，在起菜前擠入些少檸檬汁，也能鎖住通菜的色澤，讓它更青翠碧綠。

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按圖看炒通菜防黑的簡單方法︰

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資料來源︰Stylecraze/Health and Healthier