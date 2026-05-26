夏天湯水食譜｜天文台料未來三日酷熱達35°C　消暑去濕10款素湯水

夏天湯水合集｜夏天到了！天文台料未來兩三日持續酷熱，氣溫高達攝氏33度，新界地區更見35度，星期五稍後至星期六有幾陣驟雨，局部地區更有狂風雷暴。天氣雖然炎熱，但中醫提醒也不可貪涼吃凍品凍飲；瓜果雖美，也不可多吃。《頤身集》：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」以下10款適合夏天的消暑素湯水可作參考，不加肉一樣清甜。



10款夏天素湯水 消暑去濕清熱生津

夏天素湯水食譜【1】荷葉冬瓜薏仁湯

荷葉冬瓜薏仁湯︰消暑清熱 去水腫有益瘦身

可消暑亦可消水腫，是女士恩物，另外加幾塊荷葉和扁豆，清熱瀉火、健脾化濕。荷葉冬瓜薏仁湯，煮湯時已有縷縷荷香，因薏仁及扁豆的緣故，湯色醇厚透澈。

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

陳圳堅醫師對「荷葉冬瓜薏仁湯」食用建議︰

此湯可消暑，清心除煩，利水止瀉，減輕水腫。若感胃口不佳，腹脹腹瀉也適合飲用。



建議夏天可用荷梗，較接近秋天時用荷葉，因荷葉比荷梗有上升發陽氣的效果，較適合初秋時用。 另外，可加椰子，助生津，補充因流汗而失去的水份。



湯品偏涼，月經期間的婦女，孕婦，身體瘦弱，氣血虛弱者不宜多喝。每星期一至兩碗，可連飲兩天。



夏天素湯水食譜【2】荷葉粉葛扁豆赤小豆湯

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯︰消暑化濕去水腫 1類人不宜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯適合一家大細，清熱生津，消暑化濕。簡單材料，家常湯水，一星期可服一湯碗，惟患痛風症的人不宜飲用。

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「荷葉粉葛扁豆赤小豆湯」之食用建議︰

此湯可清熱生津，消暑化濕，適合夏天飲用。

一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。



夏天素湯水食譜【3】佛手瓜蘋果花豆湯

佛手瓜蘋果花豆湯︰清熱袪濕 適合一家大細

瓜果是夏天的時令蔬菜，其中佛手瓜（合掌瓜）用於煲湯最好，湯水清甜，入喉舒暢。配祛濕能力強，並有「豆中之王」美稱的花豆，煮成佛手瓜蘋果花豆湯，功效消暑祛濕，養血安神，適合一家大細飲用。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「佛手瓜蘋果花豆湯」的食用建議︰

此湯可消暑清熱 ，祛水消腫，每周飲2湯碗（2次）。

此湯水平和，一家大細可飲。



夏天素湯水食譜【4】扁赤小豆節瓜茶樹菇湯

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯︰理氣健脾 化濕消暑

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯，可理氣健脾，化濕消暑，一家大小可服，材料易見易買，絕對是家常靚湯。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

潘仲恆中醫師對「扁赤小豆節瓜茶樹菇」之食用建議︰

此湯有助理氣健脾, 化濕消暑，每周可飲2-3 次。

適合一般人及一家大小飲用，不宜太晚喝湯，免夜尿多，影響睡眠質素。



夏天素湯水食譜【5】蓮藕綠豆薏仁湯

蓮藕綠豆薏仁湯︰利水除濕 清熱消暑去水腫

去水腫的湯水食材總有薏仁及赤小豆，其實荷葉也幫到手。平日包糯米雞的荷葉，煲水飲用有助去水腫。

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕綠豆薏仁湯」的食用建議︰

此湯可清熱消暑，利水除濕，消水腫，每周飲1湯碗（1次）。

但性味偏涼，脾胃虛寒，如容易腹瀉、胃口不佳的人，及女性生理期時，最好避免飲用。湯中較多豆類，多吃易有飽脹悶氣的感覺。



夏天素湯水食譜【6】蓮藕粟米紅蘿蔔湯

蓮藕粟米紅蘿蔔湯︰潤肺生津 消暑解熱除煩燥

除了冬瓜湯、荷葉湯、綠豆薏仁湯等，用蓮藕滾湯也有清熱除煩的效果。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜

楊恩劍寧中醫師對「蓮藕粟米紅蘿蔔湯」食用建議︰

蓮藕粟米紅蘿蔔湯味道清甜，有健脾潤肺，清熱生津的功效，適合煩熱、汗多的夏天飲用，可補充失去的陰液。

此湯品適合一般人士飲用，一星期可飲用一至兩次。



夏天素湯水食譜【7】豆腐馬蹄紫菜湯

豆腐馬蹄紫菜湯︰加薑驅寒 低脂減壓增強體質

滾湯快捷方便，同時食物本身的營養更易被保存。豆腐馬蹄紫菜湯，湯味清淡開胃，具有消脹除滯的功效。都市人平日壓力過大，這碗低脂的減壓湯可清熱解毒。

豆腐馬蹄紫菜湯食譜

楊恩劍寧中​醫師對「豆腐馬蹄紫菜湯」的食用建議︰

豆腐馬蹄紫菜湯味道清淡有鹹鮮，有豐富的鈣質，而且低脂，有美容及助減肥的作用。

湯性寒涼，有清熱解毒、利濕化痰、增強體質的功效，適合體質偏熱的人服用。

本品性質寒涼，可加薑片減低寒性，脾胃虛寒、容易腹瀉、肚痛的人慎服。

此湯品一星期可飲用一至兩次。



夏天素湯水食譜【8】花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯︰夏天消暑解熱 生津補氣

潮濕悶熱的天氣容易使人大汗淋漓，中醫認為出汗過多會耗氣傷津，繼而出現乏力、口乾，多飲水卻不解渴，甚至中暑的情況，而且「汗血同源」，出汗太多容易出現心血不足。因此適宜飲用補氣生津、清熱解暑的湯水。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

楊恩劍寧中醫師對「花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯」食用建議︰

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯有補氣生津、清熱解暑，非常的適合大汗淋漓的夏天服用，可預防中暑及便秘等情況。

此湯品稍寒涼，脾胃虛弱、容易脾瀉的人可加數片生薑煲煮並慎服。

此湯品一星期可飲用一至兩次。



夏天素湯水食譜【9】霸王花雪耳蘋果湯

霸王花雪耳蘋果湯︰滋陰養顏 去燥熱

霸王花雪耳蘋果湯，雪耳潤燥；蘋果生津；霸王花清暑解熱。湯味甜而清，霸王花、雪耳及蘋果三種食材都能為湯水增添甜味。

霸王花雪耳蘋果湯食譜

陳俊傑中醫師對「霸王花雪耳蘋果湯​」的食用建議︰

霸王花雪耳蘋果湯性質偏涼，可滋陰、養顏、清熱及和胃。

每星期服1-2天都適合。雪耳稍礙胃，不宜一次吃過多，免胃脹。

湯品甜味偏濃，易惹痰，氣管敏感及感冒者不宜。



夏天素湯水食譜【10】冬瓜燈心草花豆湯

冬瓜燈心草花豆湯︰消暑利濕 清心火

炎熱濕重，較易上火，降火方法可通過飲食來調解，多喝消暑湯水，譬如冬瓜燈心草花豆湯湯適合一家大細，可消暑利濕、清心火。在炎炎夏日一星期可服一至兩湯碗，惟痛風患者不宜飲用。

冬瓜燈心草花豆湯食譜

潘仲恆中醫師對「冬瓜燈心草花豆湯」之食用建議︰

此湯可消暑利濕，清心火，適合夏天飲用。一周可飲1至2次。

適合一般人飲用，惟患痛風症的人士不宜。

