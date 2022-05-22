消費券2022｜煮食神器5款多功能迷你電煮鍋　易潔快熟$200有交易

輕巧的廚電總有一批捧場客，例如一鍋多用的多功能電煮鍋，堪稱煮食神器，煮、蒸、燜、燉、煎全能，方便鍋居一族、一至兩人的家庭、宿舍學生，或是帶去露營煮飯仔、煮麵、煲粥、蒸蛋、燉湯、煮糖水、吃火鍋、煎雞翼…通常低至三百幾元已有大量款式可選，繽紛的顏色為生活添上幾分可愛色彩。



第二階段發放的消費券，消息指計劃6月中開放申請，預計最快7月初派發款項$5000，儲值支付工具營辦商會增至6間，包括支付寶香港（Alipay HK）、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。合資格居民可決定是否「轉會」，但暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。收錢後大家又可能計劃如何好好利用這筆款項來獲取最好的消費效益。廚電、家庭電器一直是很多人會列入購物清單之中，不過大型電器未必每個家庭也有地方擺放，小巧輕便及多功能的電煮鍋，大家會否考慮？以下5款會是你的心水嗎？

防過熱乾燒保護

適合一兩個人使用 ，配蒸碗和蛋架。兩檔火力調節，慢火300W，快熱600W ，並有防高溫安全系統和防乾燒保護裝置，當過熱或乾燒會自動斷電。內膽為易潔鍋，可輕鬆擦淨清洗。

小浣熊HM-70C 多功能電煮鍋（01網購圖片）

產品︰小浣熊HM-70C

詳情︰尺寸（20.3x22.5）厘米、淨重1.1公斤、內膽深度9厘米、容量1.3升、顏色︰粉紅、粉綠。

HKTV Mall︰$19801網購︰$268（最多可用「01積分」13400，抵消$134現金）

分離鍋體是鍋也是餐具

分離鍋體設計，既是鍋又是餐具，可靈活移動，7厘米深鍋，煮湯不易滾瀉。兩檔旋鈕控制火力，600W及1300W，能滿足火鍋、炒菜、慢燉等。同時具備底座均勻加熱板，令火力更均勻，覆蓋整個鍋底。

Konka康佳KGHG-1341多功能電煮鍋（01網購圖片）

產品︰Konka康佳KGHG-1341

詳情︰尺寸（19.8x32x28.8）厘米、淨重2.4公斤、容量4升、顏色︰白色。01網購︰$698（最多可用「01積分」34900，抵消$349現金）

Product pro︰$698

折疊手柄收放自如

一鍋齊煮鍋、煎盤及蒸架，3檔火力調節、慢燉、蒸煮、煎烤快涮自由拿捏。分體式設計，方便捷清洗，操作簡易。底盤熱力均勻，全面覆蓋鍋盤底部。

Deerma德爾瑪DEM-DG25 多功能電煮鍋（44 Life Style圖片）

產品︰Deerma德爾瑪DEM-DG25

詳情︰尺寸（20.9x32x28.8）厘米、淨重1.45公斤、容量1.5升、火力︰500W、顏色︰白色。

big big shop︰$598

City Link︰$598

HKTV Mall︰$59801網購︰$748（最多可用「01積分」29900，抵消$299現金）

長方設計U型發熱管升溫快

大容量滿足3-5人聚會，一機多用炒、蒸、煎、烤、燉皆可。旋鈕調節，2檔功率600W及1300W，大面積U型加熱管，受熱均勻，升溫快速。可拆式多盤替換，清潔便捷。

Life Element生活元素Q10-H01多功能電煮鍋（01網購圖片）

產品︰Life Element生活元素Q10-H01

詳情︰尺寸（42x25.5x23）厘米、淨重3.8公斤、容量4升、顏色︰綠色。

City Link︰$78801網購︰$788（最多可用「01積分」39400，抵消$394現金）

HKTV Mall︰$788

big big shop︰$788

涮烤雙用備鱆魚燒烤盤

三合一多功能萬用鍋，不黏烤盤及鋁製涮鍋，涮烤雙用，另備鱆魚燒烤盤。四段火力控制，具備蒸、煮、烤及火煱功能。鋁製內煱，方便清洗，同時設安全裝置，防止乾燒。

Turbo Italy TMC-803多功能電煮鍋（01網購圖片）

產品︰Turbo Italy TMC-803

詳情︰容量1.6升、最高火力800W、顏色︰黑色。

Built-in Pro︰$46901網購︰$498（最多可用「01積分」24900，抵消 $249 現金）

HKTV Mall︰$528

Aeon City︰$798