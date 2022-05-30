入廚貼士｜鹽糖次序錯食材唔腍難出味 煮粥醃肉燜肉加糖或鹽先？
糖先？鹽先？烹調時，大家有沒有疑問，何時加入糖、鹽？簡單來說，大家煮同一樣菜式，如果落糖、落鹽的時間不同，菜餚的效果及口感便各異，同時也決定了好吃與否及成敗關鍵。醃肉時，下糖、鹽的先後次序，同樣會影響到醃肉是否夠入味。
加糖或鹽次序影響食材軟硬度？
糖和鹽在烹飪中有十分重要的角色，除了影響味道之外，也會改變食材的質感，及烹調後的效果。首先，糖和鹽會改變食材的滲透壓，加糖、鹽的先後次序會影響食物的軟硬度。想要把食材煮腍、煮軟，糖或鹽要在食材煮腍之後才加入；如果想將食材煮硬及挺身一點，便要先加糖或鹽。此外，利用糖、鹽改變滲透壓的特性，還可以為食材更好定型及防止食材黏鍋。
加快肉類煮腍 早下糖鹽鎖水軟嫩
舉例說，要加快肉類的蛋白質煮腍，早下糖鹽。當做滷肉時，加入了大塊的冰糖而滷出來的肉會較嫩，因為冰糖溶解慢，湯汁裡的滲透壓上升也較慢，肉在燉煮過程中收縮的速度也就減慢，不會一下子使肉收縮得又乾又硬；想燜排骨更軟嫩，可先用少少鹽醃排骨。鹽提高肉的保水性，燜煮後較柔嫩多汁；若熬排骨湯則不要先加鹽，否則食材的鮮甜味難出。
麵條泡在鹹湯 不容易糊化
不過，煮澱粉類、高碳水化合物的食材則相反，想加快米、豆、麵煮腍，要遲下糖鹽。例如要吃軟綿的白粥，要最後下鹽；太早加鹽，鹽會改變滲透壓，使米的組織收縮，不易煮化。煮豆子也是一樣的道理，想更快煮腍豆子，要煮透後才加糖或鹽，若心急早早下糖或鹽就會令豆的組織收縮，不易煮爛。不過，用壓力鍋煮豆，為了預防豆子煮太爛，失去豆的口感，應該在一開始就先加糖或鹽。此外，煮好的麵條泡在鹹的湯頭裡，例如醬油湯、麵豉湯，麵條較不容易糊化，若泡在清湯裡，麵條糊得很快。
按圖更快理解糖、鹽在料理中的作用及影響︰
熱油中加鹽 防炒肉碎及煎蛋黐底
如果炒肉碎時怕會黏鍋，在鍋裡先放入一點鹽，鹽不會溶於油，可作為不黏鍋的媒介；而且肉碎遇上鹽粒，蛋白質收縮變硬，也較不會黏鍋，即使黏鍋也容易鏟起。同樣的道理，煎荷包蛋時，先在溫熱的油鍋中放入少許鹽，就可減少蛋液黏鍋了，也就更輕易煎出漂亮和完整的荷包蛋，加了鹽的蛋吃起來也更酥脆。
醃肉先糖後鹽加快入味 炒青菜最後放鹽防出水
醃肉時，要先加糖，還是先加鹽？砂糖的分子最大，醃漬食物時求入味更快，首先要加糖。鹽的離子十分小，滲透力較強，若先放鹽，糖分子就不能進入食物；所以糖要最先加，之後才開始放鹽和其他調味料。另外，鹽有脫水作用，青菜在翻炒時因受熱會出水，若過早加鹽，會令炒菜水汪汪，使味道變淡，更可能因此添加更多的調味料，導致攝入太多鹽分了。
資料來源︰康健/ 《料理解剖圖鑑大全》豐滿美峰子．大田出版
炒肉碎、煎蛋黐底防黏鍋有什麼方法？
在鍋裡先放一點鹽，鹽不溶於油， 作為不黏鍋的媒介，當蛋白質遇上鹽收縮變硬， 較不會黏鍋，即使黏鍋也容易鏟起。
煮白粥、炒青菜何時加鹽？
在烹調最後才下鹽；太早加鹽，鹽會改變滲透壓使米的組織收縮，不易煮化； 鹽有脫水作用，若過早加鹽，會令炒菜出水加劇。
滷肉何時加冰糖？
做滷肉時，早些加冰糖；大塊的冰糖滷出來的肉較嫩，冰糖溶解慢，湯汁裡的滲透壓上升也慢，肉收縮的速度也減慢。