消暑三餸一湯︳減肥番茄濃湯+日涼拌茄子+麻辣蒟蒻麵+椰汁西米糕

炎夏酷熱，吃冰冰涼涼的料理，消暑又解渴；盛夏少衣，落實減肥的決心，靠吃也能瘦。以下三餸一湯，每樣淺嚐，或除了甜品之外，專於一樣作正餐，低卡及高纖的菜餚，不僅飽肚感強，簡便的做法，快速又美味。



番茄濃湯

番茄濃湯是十分簡單的西湯食譜，有豐富的營養，素食者可揀蔬菜上湯代雞湯。（資料圖片）

喝蔬菜湯，要連湯渣吃，也可用於正餐，加適量碳水化合物及蛋白質，有助減肥及排毒。蔬菜的熱量低，蘊含高膳食纖維，其中的抗氧化物充足，也有助美顏及提高身體的免疫力。想吃出易瘦體質不易復胖，留意控制熱量吸收、補足水分及攝取足夠纖維。菜湯中特別推介番茄濃湯，可熱飲亦可冷藏成「凍湯」，在炎熱天氣下享用份外滋味，酸甜的番茄十分醒胃，食材中有薯仔及紅蘿蔔，更易做到starchy及creamy的效果。

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番茄濃湯食譜

日式涼拌茄子

日式涼拌茄子，日本人常吃的前菜冷盤，做法十分簡單。（資料圖片）

日本人常吃的前菜冷盤，做法簡單，配適量的日式醬汁享用，便成了一道清涼及美味的前菜。要保持茄子的顏色鮮艷，及避免用油太多，（一）可用鹽醃5分鐘，期間用毛巾或保鮮紙蓋住，（二）滾水中加少許白醋，以重物壓實茄子灼熟，避免因茄子浮起而煮不熟。灼好的茄子浸入冰水便不會變色，外皮會因冷縮熱脹的關係自然皺起。醬汁自己調配，混合味醂、豉油、水、糖漿或幼砂糖，拌勻後淋上茄子。

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日式涼拌茄子食譜

麻辣蒟蒻麵

醬汁中有花椒、辣椒、浙江醋及生抽等，麻辣酸鹹，五味紛陳，是川味的味道。15分鐘已經做好，在炎夏中下廚也沒甚煩惱。涼爽彈牙的蒟蒻麵，配搭爽口甘筍絲、木耳絲和榨菜絲，低熱量之餘也能飽腹。蒟蒻塊含很少量的碳水化合物，其中含有葡甘露聚醣可製成食用的蒟蒻，葡甘露聚醣屬水溶性纖維具有高度黏性。因此，蒟蒻麵在消化過程中速度比較緩慢，讓人感覺飽肚，而且蒟蒻麵基本是零熱量食物。

麻辣蒟蒻麵，配搭爽口甘筍絲、木耳絲和榨菜絲，低熱量之餘也能飽腹。（資料圖片）

不過，當打開蒟蒻麵的包裝後，有一陣梘味滲出，如果直接將蒟蒻麵隔走水分後便丟入湯鍋煮，那陣不良的味道仍是非常明顯。想去除蒟蒻麵的雜味，建議先用清水沖洗1-2分鐘，好像淘米一樣沖水濯洗，然後才放入已有調味料的滾水或上湯中煮3分鐘，因為蒟蒻麵本身一點味道也沒有，在灼燙蒟蒻麵時應該先給蒟蒻麵一點底味。汆燙後用冷水或冰水浸泡，一冷一熱下使麵質更爽彈。處理過的蒟蒻麵，此時已經可以配搭任何輔料及醬汁自由發揮。

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麻辣蒟蒻麵食譜

椰汁西米糕

【椰汁西米糕食譜】自製泰式甜品連盒 附泰IconSiam美食市集放送

減肥期間也可吃少少甜品犒賞自己，增加持之以恆瘦身的動力。食用分量要控制，用糖的分量也要節制，輕巧一些的甜品，例如是細細件的椰汁西米糕，它以斑蘭葉製成小盒，內放煮熟的西米，可加入一些粟米或芋頭粒，再淋上濃郁的椰漿完成，口感清甜軟滑，同時也可品嚐到椰香及斑蘭葉的芳香。

椰汁西米糕，口感清甜軟滑，同時也可品嚐到椰香及斑蘭葉的芳香。（資料圖片）

在泰國或印尼的土產店內買到新鮮的斑蘭葉，未用前要放入雪櫃保鮮及保濕，一條斑蘭葉可大概製作兩個小盒。未用的斑蘭葉盒，可以先放入雪櫃冷藏，多餘的葉可留待榨汁做斑蘭蛋糕或班戟。然後可煮西米，西米不用浸水，只要煲滾水後，放入西米煮10分鐘，熄火蓋焗20分鐘，過冷河備用，加糖拌勻後放入斑蘭葉盒子內。至於椰汁不用加魚膠粉，用粟粉水已經妥當，重點是煮得夠稠，但可緩緩流墜，冷卻後便可凝固變椰汁糕了。